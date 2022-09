L’iPhone 14 sera le seul point lumineux d’une saison de magasinage des Fêtes décevante

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Cette saison des fêtes, le Père Noël fait une liste et la vérifie deux fois. Mais va-t-il inclure l’iPhone 14 d’Apple dans cette économie ?

Pommes iPhone 14 L’événement de lancement de cette semaine servira de coup d’envoi non officiel pour la saison des achats des Fêtes. Comme d’habitude, les téléphones devraient commencer à 700 $ et dépasser 1 000 $, ce qui les rend chers même dans les meilleures circonstances.

Mais cette saison des fêtes sera loin d’être la meilleure, car les experts prédisent que les dépenses de consommation seront nettement inférieures à celles de l’année dernière. On s’attend à ce que les gens réduisent leurs budgets alors que l’inflation persistante fait baisser le pouvoir d’achat et que le spectre d’une récession pousse les entreprises à adopter des hausses de prix et à licencier du personnel.

Les iPhones ont historiquement de bonnes ventes, mais c’est une exception et non une garantie. La réalité est que la situation économique rend difficile de deviner si les consommateurs adopteront les téléphones d’Apple, et bien que certaines personnes soient enthousiastes pour l’appareil, il n’est pas clair si cela peut surmonter les sentiments austères que tout le monde semble avoir.

Les consommateurs économisent déjà autant qu’ils le peuvent sur l’essentiel en achetant des marques sans nom, donc cette saison des fêtes, ils seront probablement beaucoup plus sélectifs en ce qui concerne les articles coûteux, a déclaré Angelica Gianchandani, professeur de marketing à l’Université de New Haven. Pompea College of Business.

“[Consumers are] vont choisir pour la valeur, et ils vont vraiment se tourner vers les détaillants pour les ventes, les remises et les promotions », a déclaré Gianchandani.

La bonne nouvelle est que certaines parties du marché pourraient rebondir en 2023. Un nouveau rapport de l’étude de marché IDC s’attend à ce que les livraisons de smartphones de cette année aient diminué de 6,5 % par rapport à l’année dernière grâce aux conditions économiques mondiales avant que l’industrie du téléphone ne rebondisse à 5,2 %. prévision de croissance en 2023.

Les choses vont empirer avant de s’améliorer.

Dans les dépotoirs

Beaucoup de gens voient rouge quand ils regardent où va l’économie au cours des prochains mois, et ce n’est pas seulement les décorations des fêtes. La confiance des consommateurs se redresse lentement point le plus bas en près d’une décennie en juillet, selon le Conference Board. La Fed prend des mesures sans précédent, augmenter les taux d’intérêt à une baisse de l’inflation, ce qui pourrait freiner les dépenses de consommation.

L’industrie de la technologie, à son tour, a commencé à ressentir les contrecoups de l’inflation et de la tourmente – la société mère de Facebook, Meta, a admis que la baisse des ventes d’annonces avait entraîné sa toute première baisse de revenus, les ventes d’annonces de Google étaient également en baisse, et Snap vient d’annoncer qu’il étendait licencié un employé sur cinq dans le cadre d’une restructuration à l’échelle de l’entreprise.

Jusqu’à présent, Apple semble s’en sortir. La société s’en est mieux sortie que ses pairs technologiques, comme l’a expliqué le PDG Tim Cook lors d’un appel aux résultats en juillet, même si les iPhones étaient les derniers du jeu 5G, la connectivité aux réseaux de nouvelle génération est un catalyseur de croissance.

La capacité d’Apple à mettre ses iPhones entre les mains des gens est un exploit en soi ces jours-ci, selon les analystes, grâce aux pénuries de la chaîne d’approvisionnement et aux blocages de COVID en Chine, qui ont perturbé la fabrication de tout, des voitures aux téléphones en passant par l’ail. Mais Apple dit qu’il a été en mesure de travailler en grande partie au-delà de ces problèmes, Cook signalant une croissance des ventes dans presque toutes les régions lors de l’appel aux résultats du dernier trimestre. L’entreprise prévoit de vendre autant d’iPhones cette saison des fêtes comme il l’a fait l’année dernière, compte tenu du nombre d’iPhone 14 commandés, ont déclaré les analystes de Wedbush, soulignant qu’environ un quart du milliard d’iPhones activement utilisés ont 3,5 ans ou plus et sont probablement mûrs pour une mise à niveau.

Ainsi, même si nous n’attendons pas beaucoup d’améliorations de l’iPhone 14 par rapport au modèle de l’année dernière, il sera beaucoup plus avancé que l’iPhone 11 de 3 ans. Tous les autres services et accessoires d’Apple comme les montres Apple qui nécessitent des iPhones signifient c’est probablement une question de quand, pas si, ils vont mettre à niveau.

“Je ne pense pas qu’il y ait une seule caractéristique qui vous incite à acheter un téléphone. De plus en plus, c’est le forfait que vous obtenez”, a déclaré Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies.

Certains problèmes précoces liés à la pandémie, comme les pénuries de la chaîne d’approvisionnement, se sont résolus, mais pas pour tout – demandez à tous ceux qui essaient encore d’acheter une PS5. Mais nous dépensons également différemment maintenant, car les frénésie de commandes en ligne qui ont commencé au début de la pandémie ont finalement diminué. Cette année, l’inflation a augmenté et a eu un impact sérieux sur les dépenses en smartphones et sur d’autres segments de marché. Les ventes de PC et de tablettes pourraient continuer de chuter en 2023, a prédit IDC.

Avec Apple, d’autres marques haut de gamme vendre des produits chers comme Lululemon se vendent peut-être encore mieux que tout le reste, mais on ne sait pas quels articles coûteux entreront dans les budgets de dépenses des consommateurs. Les experts s’attendent à ce que les gens achètent simplement moins cette saison des fêtes, et nous aurons une meilleure idée de la façon dont ils dépenseront – et de ce qu’ils dépenseront – une fois que nous aurons compté le total des dépenses de septembre sur -des articles scolaires et des escapades de la fête du Travail, qui servent d’indicateur pour la saison des fêtes.

Les consommateurs pourraient simplement attendre plus de rabais qui tombent plus tôt chaque année avant les saisons des offres du Black Friday et du Cyber ​​​​Monday. Ou ils peuvent acheter des produits remis à neuf au lieu de neufs, ce qui correspond au désir croissant des consommateurs d’acheter des produits plus durables.

“Les gens font juste très attention à ce qu’ils choisissent. Ils veulent s’assurer qu’il y a un sens à la façon dont ils dépensent leur argent et leur temps”, a déclaré Gianchandani.