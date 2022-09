L’iPhone 14 Pro remporte le « Best Smartphone Display Award » de DisplayMate

Apple a gagné DisplayMate‘s “Best Smartphone Display Award” avec une note de performance d’affichage A+ pour l’écran Super Retina XDR de l’iPhone 14 Pro, détrônant l’iPhone 13 Pro Max en tant que précédent lauréat de la catégorie.

Récompensé pour avoir remporté une multitude d’accréditations, y compris la plus grande précision absolue des couleurs, la plus haute luminosité d’affichage maximale et la plus haute luminosité en plein écran pour les smartphones OLED, DisplayMate dit que l’écran de l’iPhone 14 Pro est “visuellement indiscernable du parfait”, offrant “des performances d’affichage de haut niveau uniformément cohérentes” sur divers tests d’affichage.

Apple a annoncé l’iPhone 14 Pro plus tôt ce mois-ciavec un tout nouvel écran Always-On, le tout premier appareil photo 48MP sur iPhone, Crash Detection, Emergency SOS via satellite et une nouvelle façon de recevoir des notifications et des activités avec “Dynamic Island”, qui remplace l’encoche trouvée sur modèles d’iPhone précédents.

L’écran de l’iPhone 14 Pro Max produit une luminosité maximale de 1 600 nits (HDR) et une luminosité maximale de 2 000 nits à l’extérieur.

