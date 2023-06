L’iPhone 14 Pro Max classé comme le smartphone le plus vendu au monde au premier trimestre 2023

Au premier trimestre de l’année, l’iPhone 14 Pro Max a été classé comme le smartphone le plus vendu au monde, occupant les quatre premières places du classement avec l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 et l’iPhone 13, selon une analyse du marché. cabinet de recherche Canalys.

Les données indiquent que le marché des smartphones haut de gamme a augmenté de 4,7% par rapport à l’année dernière, signalant que sur les 15 smartphones les plus vendus au premier trimestre de l’année, Apple occupait sept positions, le Galaxy S23 Ultra prenant la cinquième place, devenant le smartphone Android le plus populaire du premier trimestre 2023.

La société de recherche rapporte que les modèles d’iPhone suivants, classés en popularité, étaient les appareils les plus vendus au premier trimestre de l’année : iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 et iPhone 13, iPhone 14 Plus, iPhone 12, iPhone SE (3e génération).

L’iPhone 14 Pro Max a été largement signalé comme étant l’appareil le plus populaire d’Apple dans la série iPhone 14, avec des sources affirmant que peu de temps après le lancement de l’appareil chez les fournisseurs, la production d’autres modèles était réduite pour répondre à la demande du Pro Max 6,7 pouces haut de gamme.