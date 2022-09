L’iPhone 14 Pro Max avec chipset A16 apparaît sur Geekbench avec une amélioration minimale des performances

Seuls les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max reçoivent le nouveau chipset Apple A16, les iPhone 14 et 14 Plus reçoivent à la place le A15 de l’année dernière. Combien leur manque-t-il ? Les téléphones sortent le 16 septembre (sauf le Plus, qui sortira en octobre), nous ne pouvons donc pas encore répondre complètement à cette question. Mais un score Geekbench nous donne un aperçu de la réponse.

Le “iPhone15,3”, mieux connu sous le nom d’iPhone 14 Pro Max, a affiché un score monocœur de 1 879 et un score multicœur de 4 664. L’iPhone 13 Pro Max obtient généralement 1 725 et 4 848, respectivement.









Résultats Geekbench : iPhone 14 Pro Max • iPhone 13 Pro Max

C’est + 9% monocœur et en fait une petite diminution dans le test multicœur. Et ceci avec une augmentation de la vitesse d’horloge de pointe des cœurs de performance de 3,23 GHz à 3,46 GHz.

Bien sûr, nous ne regardons qu’un seul résultat de la puce Apple A16, il est donc trop tôt pour tirer des conclusions. Pourtant, si ce résultat est en quelque sorte représentatif, la nouvelle puce ne semble pas si impressionnante.

Cela dit, la réalité n’est peut-être pas loin. Au cours de la présentation, Apple a montré ce tableau comparant le nouveau chipset A16 au chipset A13 de 2019, affirmant que les performances du processeur avaient augmenté de 33,3 %. C’est sur trois ans, donc ces 9% par rapport à l’année dernière semblent crédibles.

Les performances ne sont pas tout, Apple affirme que l’augmentation des performances de 33,3 % s’accompagne également d’une réduction de 20 % de la puissance. Cela vient également avec des mises à niveau de nœud – 4 nm pour A16, 5 nm pour A15 et 7 nm + pour A13.

Il convient également de noter que Geekbench ne teste pas le GPU et que l’A16 devrait également apporter une amélioration sur ce front. De plus, la puce A15 utilisée dans les iPhone 14 et 14 Plus est la version GPU à 5 cœurs qui était utilisée dans les 13 Pro et 13 Pro Max (les 13 et 13 mini utilisaient une version à 4 cœurs).



Apple A16 bionique

Une dernière note, l’iPhone 14 Pro Max dispose toujours de 6 Go de RAM (comme le 13 Pro Max).

