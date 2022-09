L’iPhone 14 Pro dispose d’un appareil photo 48MP avec des améliorations de la photographie informatique

Apple a annoncé l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Maxavec des améliorations significatives du système d’appareil photo, notamment un tout nouvel appareil photo principal de 48 mégapixels avec un capteur quadri-pixel qui s’adapte à la photo capturée, et dispose d’une stabilisation d’image optique à décalage de capteur de deuxième génération.

En plus du nouveau matériel, Apple a amélioré la photographie computationnelle – l’utilisation des capacités de traitement informatique des appareils photo pour produire une image améliorée au-delà de ce que l’objectif et le capteur captent en une seule prise – grâce à une intégration approfondie du matériel et des logiciels.

Apple affirme qu’avec la photographie informatique améliorée combinée à l’appareil photo principal de 48 mégapixels, la qualité des images augmentera considérablement, offrant des “détails extraordinaires” qui préservent les textures subtiles, fournissent de meilleures couleurs et conservent plus d’informations dans une image.

Pour la plupart des photos, le capteur quad-pixel combine tous les quatre pixels en un grand quad pixel équivalent à 2,44 µm, ce qui permet une capture étonnante en basse lumière et maintient la taille de la photo à un 12MP pratique. Le capteur quad-pixel permet également une option téléobjectif 2x qui utilise les 12 mégapixels du milieu du capteur pour des photos en pleine résolution et des vidéos 4K sans zoom numérique. Cela offre une qualité optique à une distance focale familière.

Le capteur quad-pixel apporte également des avantages aux flux de travail professionnels, optimisant les détails dans ProRAW. Et avec un nouveau modèle d’apprentissage automatique conçu spécifiquement pour le capteur quad-pixel, l’iPhone filme désormais ProRAW à 48MP avec “un niveau de détail sans précédent, permettant de nouveaux flux de travail créatifs pour les utilisateurs professionnels”, déclare Apple.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront disponibles en violet foncé, argent, or et noir spatial dans des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Les deux appareils seront disponibles en précommande sur Apple.com le vendredi 9 septembre, avec des livraisons et une disponibilité en magasin à partir du vendredi 16 septembre. Les clients peuvent obtenir l’iPhone 14 Pro à partir de 999 $ (US) et 1 099 $ (US).

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.