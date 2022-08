L’iPhone 14 Pro devrait à nouveau être lancé avec une augmentation de prix de 100 $

Selon les rumeurs, Apple augmenterait à nouveau le prix de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max de 100 $, l’analyste de Wedbush Daniel Ives soutenant un aperçu antérieur de l’analyste Ming-Chi Kuo qui affirmait qu’Apple augmenterait le coût du 6.1 de cette année. -inch iPhone 14 Pro et 6,7 pouces iPhone 14 Pro Max, citant des augmentations de prix des composants.

Kuo a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il s’attendait à ce qu’Apple augmente le prix de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max haut de gammeaffirmant que l’inflation mélangée aux nouvelles technologies entraînera une augmentation des prix cette année, bien qu’aucune estimation n’ait été donnée.

Maintenant, l’analyste de Wedbush Daniel Ives a partagé que la série iPhone 14 Pro verra probablement une “augmentation de prix de 100 $” en raison de l’augmentation des coûts des composants et des nouvelles fonctionnalités à venir dans la série Pro, comme l’a rapporté par 9to5Mac.

Cette année, Apple devrait repenser l’encoche – l’espace rectangulaire en haut de l’écran de l’iPhone où se trouvent le Face ID et le système de caméra frontale – et remplacez le design actuel par nouvelles découpes d’affichage en forme de pilule et circulairesoffrant des écrans légèrement plus grands que les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max de génération actuelle – les deux nouveaux modèles remplaceront.

En plus des nouvelles découpes d’affichage, Selon les rumeurs, Apple augmenterait la taille de la bosse de l’appareil photo à l’arrière des appareils, probablement en raison d’un nouveau capteur d’appareil photo de 48 mégapixelsmarquant la première mise à niveau mégapixel sur un iPhone depuis l’iPhone 6s, sorti en 2015, offrant un enregistrement vidéo 8K et une qualité d’image améliorée.

Pour la première fois, Apple devrait lancer un affichage permanent avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, qui, similaire à l’Apple Watch Series 5 et versions ultérieures, offrira aux utilisateurs des informations consultables à l’écran tout le temps tout en l’écran reste à une luminosité et une fréquence d’images faibles. L’appareil assombrit l’affichage lorsque l’écran est verrouillé, montrant aux utilisateurs leurs widgets iOS 16 Lock Screen tels que la météo, les calendriers, les actions, les activités et d’autres données sans que l’utilisateur ait à réveiller son iPhone.

Image: Technologie de première page