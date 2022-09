L’iPhone 14 Pro déplacera les indicateurs de confidentialité vers une découpe en forme de pilule

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Le prochain iPhone d’Apple pourrait avoir une nouvelle découpe sur son écran pour ses caméras et ses indicateurs de confidentialité, rapportent divers points de vente. Le design devrait être révélé à l’événement Apple de la semaine prochaine.

Selon les rumeurs, l’iPhone 14 Pro aurait deux découpes pour l’appareil photo. On dit maintenant que l’écran entre eux est noirci lorsque le téléphone est allumé, créant l’apparence d’une découpe en forme de pilule. L’espace noirci abritera des indicateurs de confidentialité qui alertent les utilisateurs lorsqu’une application utilise la caméra ou le microphone, 9to5Mac signalé.

C’est vrai. Il ressemble à une large découpe en forme de pilule. Avoir cette séparation semblerait étrange pendant l’utilisation. https://t.co/SrAtYQsENx —Mark Gurman (@markgurman) 31 août 2022

Le nouvel iPhone sera probablement le point culminant de l’événement de ce mois-ci. Rumeurs sur l’iPhone taille, caméra selfie et apparence ont surgi à l’approche de l’événement.

L’événement d’automne d’Apple aura lieu le 7 septembre. Outre les nouveaux iPhones, Apple pourrait annonce sa première Apple Watch Proavec de meilleures capacités de surveillance de la santé, un écran plus grand et une durée de vie de la batterie plus longue.

Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire.