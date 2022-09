L’iPhone 14 Pro d’Apple et le Samsung Galaxy Z Fold repensent le fonctionnement des téléphones

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Pomme et Samsung essaient tous les deux de changer la façon dont nous interagissons avec nos téléphones, mais de manières très différentes. Samsung met à jour la forme physique du smartphone grâce à sa gamme de pliables Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. Apple, d’autre part, modifie la forme du logiciel de l’iPhone et son fonctionnement avec le Téléphones iPhone 14 Pro et Pro Max.

Apple a dévoilé la gamme iPhone 14 Pro lors de son Événement Far Out mercredi, et l’une de ses nouvelles fonctionnalités remarquables est une zone d’encoche redessinée appelée le Île dynamique. Il s’agit d’une découpe en forme de pilule pour la caméra frontale et les capteurs d’identification de visage qu’Apple a également réutilisés comme écran secondaire miniature pour afficher les notifications et d’autres contenus. À première vue, Dynamic Island d’Apple et les téléphones pliables de Samsung ont peu en commun, voire rien. Mais l’intention derrière les deux est la même : améliorer la façon dont nos téléphones affichent les applications et les informations de surface.

L’île dynamique de l’iPhone 14 Pro expliquée

La Île dynamique est essentiellement la réponse d’Apple au multitâche plus rapide sur l’iPhone. Alors que les fabricants de téléphones Android comme Samsung prennent en charge la possibilité d’ouvrir plusieurs applications à la fois à l’écran, Apple utilise à la place l’île dynamique pour se développer et se contracter afin d’afficher des informations contextuelles. Il peut se développer pour afficher des alertes et peut changer de forme en fonction de l’application.

Par exemple, Dynamic Island peut afficher la chanson que vous écoutez même lorsque vous êtes sur l’écran d’accueil. Si vous avez une minuterie en cours d’exécution en même temps, elle divisera la minuterie en sa propre bulle positionnée à côté des informations de lecture de musique, afin que vous puissiez afficher les deux sans avoir à basculer entre les applications. De même, vous pouvez voir les instructions détaillées sur l’île dynamique sans avoir à passer d’une application à l’autre. Il en va de même pour les résultats sportifs.

Apple affirme que l’objectif de Dynamic Island est d’afficher clairement les informations sans détourner l’attention de l’application dans laquelle vous vous trouvez. lors du discours d’ouverture de l’entreprise mercredi.

En quoi les pliables de Samsung et l’île dynamique sont similaires

Les téléphones pliables de Samsung et Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro sont intrinsèquement différents. Mais ils visent tous deux à changer la façon dont nous interagissons avec les applications sur nos téléphones.

Samsung a fait la promotion du Z Flip 4 Le mode Flex, par exemple, qui divise les applications compatibles entre les parties supérieure et inférieure de l’écran lorsqu’il est plié à mi-chemin. Lors de l’ouverture de l’appareil photo en mode Flex, la moitié supérieure de l’écran sert de viseur de l’appareil photo tandis que la moitié inférieure affiche des commandes telles que le bouton de l’obturateur. Vous pouvez également prendre des photos et envoyer des réponses prédéfinies dans certaines applications de messagerie sur le Z Flip 4 sans ouvrir le téléphone en utilisant son écran de couverture.

La Galaxy Z Fold 4, Le pliable en forme de livre de Samsung est conçu pour fournir plus d’espace d’écran dans un appareil qui tient toujours dans votre poche. Vous pouvez également ouvrir plusieurs applications sur l’écran de la taille d’une tablette du Z Fold 4 à la fois.

Lisa Eadicicco / Crumpe



Le fil conducteur entre l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro, le Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Fold est qu’ils changent tous la façon dont les applications sont affichées sur les écrans de nos téléphones – le but ultime étant de rendre les applications plus utiles. Le Dynamic Island et les pliables de Samsung sont conçus pour rendre nos téléphones plus adaptables en fonction de la situation. Le nouveau remplacement d’encoche d’Apple épingle les informations de certaines applications en haut de votre écran et se transforme en fonction de ce que vous faites. Les pliables de Samsung vous permettent de modifier la taille et la position de votre téléphone – et les applications qui y sont exécutées – pour s’adapter à différents scénarios.

Il est trop tôt pour savoir si l’une ou l’autre approche aura un impact significatif sur la façon dont nous utilisons nos téléphones à long terme. Apple vient d’annoncer mercredi l’iPhone 14 Pro et Pro Max, et ces téléphones ne sera pas lancé avant le 16 septembre. Les pliables sont largement disponibles depuis environ trois ans, mais ils ne représentent toujours qu’une petite partie des ventes globales de smartphones.

Ce qui est clair, cependant, c’est qu’Apple et Samsung essaient tous les deux d’améliorer la façon dont nous absorbons et gérons l’énorme quantité d’informations qui transitent chaque jour par nos téléphones. Maintenant que les téléphones ont mûri au point où la plupart des mises à jour semblent incrémentielles, il est rafraîchissant de voir des changements qui semblent vraiment différents.