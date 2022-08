L’iPhone 14 pourrait être retardé en raison de la tension croissante entre la Chine et Taiwan

Vous avez peut-être entendu parler de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, et de sa visite à Taiwan. Il a été partout dans les nouvelles ces derniers temps. Mais en quoi cela est-il pertinent pour la sortie de l’iPhone 14, pourriez-vous demander ?

Eh bien, comme la plupart d’entre vous le savent, Apple est le principal client de TSMC et la société expédie des puces à Pegatron en Chine, où les iPhones sont assemblés. Et la visite de Pelosi à Taïwan a mis une pression encore plus grande sur les relations sino-taïwanaises. En conséquence, le PCC a mis au point de nouvelles réglementations interdisant toute mention de « Taiwan » ou de « République de Chine » dans les documents d’expédition. Cela signifie à son tour qu’une partie, sinon la totalité, du matériel pourrait être renvoyée à Taïwan et retarder la production de l’iPhone 14 en conséquence.

Pour aggraver les choses, le vice-président de Pegatron et les hauts dirigeants de TSMC ont été vus avec Pelosi lors de la visite, donc cela pourrait n’être que le début d’une guerre commerciale plus féroce entre le PCC et Taïwan dans laquelle Apple et d’autres sociétés basées aux États-Unis sont prises. au milieu.

Apple est déjà en pourparlers avec ses partenaires taïwanais et a demandé que tous les étiquetages “Made in Taiwan” ou “République de Chine” soient supprimés ou remplacés. Il n’est pas non plus surprenant que les sources de Ming-Chi Kuo affirment que certains iPhone 14 de 6,1 pouces sortiront de l’usine indienne de Foxconn. Pour la première fois, Apple diversifie fortement sa production.

La nouvelle arrive au pire moment possible puisque l’iPhone 14 approche à grands pas et que des rumeurs circulent selon lesquelles il y aurait des problèmes de qualité de production avec les écrans et les objectifs de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro Max.

