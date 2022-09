L’iPhone 14 Plus est toujours disponible pour une livraison le jour du lancement aux États-Unis et au Royaume-Uni

Malgré les précommandes pour l’iPhone 14 Plus depuis plus de deux semainesle nouveau combiné de 6,7 pouces est toujours largement disponible pour une livraison le jour du lancement le mois prochain, avec Apple.com montrant la plupart, sinon la totalité, des configurations de stockage et des couleurs pour les nouveaux appareils disponibles pour livraison le 7 octobre.

Apple a annoncé l’iPhone 14 Plus plus tôt ce mois-ciavec le nouvel appareil de 6,7 pouces lancé plus tard que l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max classiques, qui a vu les livraisons et la disponibilité en magasin commencer la semaine dernière.

Selon certaines rumeurs, Apple verrait une demande plus faible que prévu pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus standard, avec des estimations d’expédition pour les modèles Pro haut de gamme glissant en octobreet l’analyste industriel respecté Ming-Chi Kuo affirmant que Apple demande aux fournisseurs de se concentrer sur les efforts de fabrication de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max en convertissant soi-disant les lignes de production de l’iPhone 14 en lignes de l’iPhone 14 Pro pour améliorer la disponibilité des modèles haut de gamme.

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, l’Apple Store en ligne présente pratiquement tous les modèles d’iPhone 14 Plus disponibles à la livraison le 7 octobre, avec un retrait en magasin également disponible le jour du lancement au Royaume-Uni pour le nouveau modèle de 6,7 pouces.

