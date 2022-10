L’iPhone 14 Plus est désormais disponible en magasin et en ligne

Trois semaines après ses frères et sœurs, l’iPhone 14 Plus est désormais disponible à l’achat dans les Apple Stores, les revendeurs agréés et en ligne. Aux États-Unis, vous pouvez en acheter un pour 900 $ ou 37,45 $ par mois (avant toute remise sur reprise). Vous pouvez trouver plus de détails sur les prix pour toute la série iPhone 14 ici.

Notez que certaines régions recevront le modèle Plus la semaine prochaine et quelques autres le recevront la semaine suivante, consultez la liste ci-dessous.

Quant à l’iPhone 14 Plus lui-même, il apporte un écran de 6,7 pouces – aussi grand que celui du 14 Pro Max et tout aussi net, avec le même bouclier en céramique pour démarrer. Cependant, il ne fonctionne qu’à 60 Hz (au lieu de 120 Hz) et il n’est pas aussi brillant.















Apple iPhone 14 Plus en minuit, bleu, starlight, violet et (PRODUCT)RED

Pourtant, les fans de gros iPhones ne sont plus obligés de dépenser de l’argent Pro Max et c’est une bonne chose. En outre, Apple annonce le Plus comme l’iPhone avec la meilleure autonomie de batterie de tous les temps et affirme que les composants internes ont été conçus pour une meilleure dissipation de la chaleur et une meilleure réparabilité.

Les analystes examinant les données de précommande ont signalé que le Plus n’est pas particulièrement populaire auprès des consommateurs, mais nous devrions bientôt disposer de données sur les chiffres de vente réels. Si vous souhaitez en obtenir un, vous pouvez le faire dans les pays suivants :

Disponible aujourd’hui: Australie, Canada, Chine, France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Singapour, Espagne, Thaïlande, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis et plus de 30 autres régions.

Le 14 octobre: Malaisie, Arabie Saoudite, Turquie et 20 autres régions

Le 28 octobre: Brésil, Colombie et Mexique

PS. nous examinerons l’iPhone 14 Plus, alors restez à l’écoute pour un examen approfondi du nouveau modèle.