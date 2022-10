L’iPhone 14 Plus aurait reçu une réduction de production en raison d’une faible demande

On dit encore une fois qu’Apple réduira la production de l’iPhone 14 Plus en raison d’une demande plus faible que prévu pour le combiné, tandis que le reste de la gamme iPhone 14, y compris l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, continue de susciter un vif intérêt des consommateurs, avec L’information citant deux sources de la chaîne d’approvisionnement qui suggèrent toutes deux qu’Apple réduit la production de l’iPhone 14 Plus.

Moins de deux semaines après sa sortie, Apple a demandé à au moins un fabricant en Chine d’arrêter immédiatement la production de composants pour iPhone 14 Plus, rapporte L’informationaprès une histoire antérieure de DigiTimes a affirmé que les ventes étaient inférieures aux attentes d’Apple, affirmant que les performances de vente médiocres de l’iPhone 14 Plus étaient dues à une réponse “enthousiaste” aux iPhone 14 Pro et ‌iPhone 14 Pro‌ Max plus chers.

Le rapport fait écho à des affirmations similaires de l’analyste respecté de l’industrie, Ming-Chi Kuo, qui a déclaré Apple demande aux fournisseurs de concentrer leurs efforts de fabrication sur la production d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max plutôt que la production de l’iPhone 14 standard en raison de la forte demande pour les combinés haut de gamme.

Kuo a déclaré qu’il s’attend à ce que les fournisseurs de composants Apple voient une augmentation des commandes de pièces pour iPhone 14 Pro en raison de la modification des efforts de fabrication, ce qui représentera une augmentation d’environ 10% des prévisions d’expédition pour les modèles iPhone 14 Pro au quatrième trimestre de 2022.

L’iPhone 14 Plus est l’un des quatre nouveaux iPhones introduits en septembre. L’iPhone 14 Plus possède toutes les mêmes fonctionnalités que l’iPhone 14 standard, y compris un système à double caméra, une puce A15 Bionic, Face ID, 5G et cinq finitions de couleur, le différenciateur entre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus étant le 6.1 -écrans de 6,7 pouces et 6,7 pouces, et une batterie légèrement plus grande sur l’iPhone 14 Plus.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.