L’iPhone 14 peut savoir si vous avez eu un accident de voiture et obtenir de l’aide

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

La Apple Watch Série 8 et iPhone 14 sera capable de détecter si vous avez eu un accident de voiture, Pomme a déclaré lors de son événement “Far Out” mercredi.

Apple a introduit la fonctionnalité en parlant de la nouvelle Apple Watch Series 8, sa nouvelle smartwatch. La détection de collision utilise deux capteurs pour détecter les impacts et connectera automatiquement la personne qui le porte aux services d’urgence, en transmettant ses informations de localisation. Il informera également les contacts d’urgence.

Ces capteurs comprennent un gyroscope d’axe et un accéléromètre à force G élevée – l’iPhone 14 a également un nouvel ensemble. La société a déclaré avoir passé des années à étudier les impacts des véhicules dans les laboratoires d’essais de collision et s’est concentrée sur quatre principaux types d’accidents : les collisions avant, latérales, arrière et de renversement.

L’apprentissage automatique prend des informations des capteurs, ainsi que d’autres comme le GPS et le microphone de la montre pour déterminer qu’il y a eu un crash. Il a été formé sur plus d’un milliard d’heures de conduite et de données sur les accidents. La fonctionnalité ne fonctionne que lorsque vous conduisez et que toutes les données sont traitées sur l’appareil, a promis Apple.

La détection de crash est l’une des nombreuses nouveautés annoncées par Apple. La Apple Watch Ultra et Airpods Pro 2 ont également été dévoilés, aux côtés d’un date de sortie pour iOS 16.