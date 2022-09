L’iPhone 14 obtient une note de 7/10 sur iFixit grâce à un nouvel assemblage arrière

L’une des caractéristiques matérielles les moins connues du nouvel iPhone 14 est le fait que la vitre arrière est désormais plus facile à réparer. Même si le boîtier est repris de l’iPhone 13 de l’année dernière, l’iPhone 14 standard peut être ouvert par l’avant et retour tandis que tous les autres iPhones depuis l’iPhone 5 jours vous obligeaient à retirer d’abord l’écran et à faire des réparations fissurées un cauchemar. L’équipe de chez Je le répare a révélé tous les détails sur l’ouverture du nouvel iPhone 14 lors de leur démontage et c’est un look assez intéressant.

Apple n’a pas mentionné le fait qu’il a complètement repensé l’iPhone 14 en interne et le plus intéressant est que l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max utilisent toujours l’ancien style d’architecture qui est plus difficile à réparer. L’équipe iFixit note également que la conception du châssis central et de l’antenne en aluminium a nécessité une refonte minutieuse. Apple a également dû utiliser beaucoup plus d’adhésif pour sceller les deux côtés du téléphone et repositionner les composants internes.

L’ouverture du téléphone par l’avant révèle les câbles du connecteur de l’écran et une tôle qui protège le reste des composants. Le retrait du dos nécessite de la chaleur, une ventouse et un outil de levier pour desserrer l’adhésif.









iPhone 14 ouvert de l’avant et de l’arrière (images : iFixit)

Le dos s’ouvre vers la droite et on peut enfin voir les composants internes ainsi que les supports métalliques qui aident à maintenir le dos en place. Le reste du démontage se déroule comme prévu avec les composants clés maintenus par des supports, des vis et des câbles

Chose intéressante, Apple associe toujours des pièces individuelles à chaque iPhone, vous devez donc toujours vérifier la partie arrière en verre après l’échange, par exemple, ce qui est dommage. Les réparations verrouillées par logiciel sont l’un des seuls inconvénients et confèrent ainsi à l’iPhone 14 un score de réparabilité iFixit de 7/10. Regardez la vidéo ci-dessous pour plus de détails.

La source