L’iPhone 14 Max pourrait bien être l’iPhone grand écran que j’attendais

Si vous voulez le plus grand iPhone, vous devrez être prêt à payer le gros prix. Le 6,7 pouces iPhone 13 Pro Max est l’un des plus gros téléphones jamais fabriqués par Apple, et il commence à 1 100 $. Mais les fans de téléphones géants peuvent avoir quelque chose de moins cher à espérer à Événement du 7 septembre d’Apple.

Apple pourrait sortir un iPhone 14 Max pour la première fois en 2022, selon des rapports de Revue asiatique Nikkei et analyste bien connecté Ming-Chi Kuo. Oui, vous avez bien lu, un iPhone 14 Max, à ne pas confondre avec l’iPhone 14 attendu Pro Max.

Les rapports suggèrent que ce nouveau téléphone de 6,7 pouces sera une version plus grande de l’iPhone standard de l’année prochaine. UN Rapport 9to5Mac décrivant la note de recherche de Kuo indique que nous verrons probablement quatre modèles d’iPhone au total : deux iPhones haut de gamme de 6,1 pouces et 6,7 pouces ; et deux iPhones bas de gamme de 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Une source ayant une connaissance directe de la question parlant avec Nikkei a également décrit le nouveau modèle de 6,7 pouces comme une “version relativement rentable du plus grand iPhone Pro Max”. Mark Gurman de Bloomberg rapporte également qu’un nouvel iPhone 14 Max de 6,7 pouces pourrait être en route.

C’est un gros problème, car les iPhones surdimensionnés d’Apple sont généralement réservés à ceux qui sont prêts à payer par le nez pour ses smartphones haut de gamme. Oui, un iPhone 14 Max sera probablement plus cher que l’iPhone 14 standard. Mais comme il devrait être positionné comme un iPhone 14 plus grand, il ne sera probablement pas aussi cher que le successeur du iPhone 13 Pro Max. Un tel produit pourrait aider Apple à exploiter un nouveau marché d’acheteurs potentiels d’iPhone, y compris éventuellement ceux qui se sont tournés vers Android pour obtenir des écrans plus grands à des prix inférieurs.

L’histoire d’Apple en matière de lancement d’iPhones plus grands

Apple sait qu’il existe un marché pour les téléphones plus grands. Il a commencé à lancer de plus gros iPhones en 2014 en commençant par le iPhone 6 Plus pour mieux concurrencer des appareils comme Le Galaxy Note de Samsung. Apple a poursuivi ce schéma jusqu’en 2021 avec le iPhone 13 Pro Maxbien que son approche globale ait varié au fil des ans.

L’iPhone 6 Plus, par exemple, était essentiellement une version plus grande du iphone 6. À part son écran plus grand, de nombreux détails techniques étaient les mêmes, à part quelques différences mineures. Mais dans d’autres cycles de mise à niveau, des écrans plus grands sont allés de pair avec des mises à niveau de caméra plus spectaculaires. Par exemple, Apple a introduit le mode Portrait sur le iPhone 7 Plusune fonctionnalité exclusive à la double caméra sur le plus grand téléphone et indisponible sur son petit frère.

Cette dernière approche correspond plus étroitement à la stratégie iPhone actuelle d’Apple. Encore une fois, Apple ne propose un écran plus grand que sur le modèle livré avec des caméras supplémentaires. La différence est qu’il offre désormais une option intermédiaire dans le iPhone 13 Pro. Cet iPhone est moins cher que le Pro Max et comprend son système de caméra à triple objectif ainsi que d’autres extras, notamment la prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Mais vient dans la même taille de 6,1 pouces que la normale iPhone 13.

L’iPhone 14 Max semble être le bon compromis pour les fans de téléphones à grand écran. Tout comme l’iPhone 13 Pro offre un meilleur appareil photo que le iPhone 13 à un prix inférieur à celui de l’iPhone 13 Pro Max, l’iPhone 14 Max pourrait proposer un écran plus spacieux à un prix inférieur au prochain Pro Max.

Cela pourrait être particulièrement utile pour les personnes qui veulent un écran plus grand mais qui n’ont pas besoin de l’appareil photo à triple objectif, du capteur lidar, de la macrophotographie et d’autres fonctionnalités de luxe qui définissent les modèles d’iPhone Pro.

Pourquoi nous aimons les téléphones plus grands

Lancement d’un iPhone 14 Max aurait du sens pour plusieurs raisons. D’une part, les gens semblent préférer les iPhones plus grands. Les données de Consumer Intelligence Research Partners montrent que l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces était le modèle le plus vendu au troisième trimestre de 2021, notant que les acheteurs évitaient les “modèles plus petits et plus anciens”. Pendant ce temps, la demande pour l’iPhone 12 Mini avait été faible, selon Revue asiatique Nikkei.

Si vous vous demandez pourquoi, la réponse est simple et probablement évidente : nous utilisons nos téléphones pour presque tout. Les Américains dépensent maintenant plus de temps à regarder leurs téléphones qu’ils ne regardent la télévision, a rapporté eMarketer en 2019. La pandémie a exacerbé notre dépendance à Internet et, par conséquent, à nos smartphones. Le temps passé devant un écran chez les adolescents américains, par exemple, a plus que doublé par rapport aux niveaux pré-pandémiques, selon une étude publiée dans le JAMA Pédiatrie journal.

Si vous passez plus de temps à regarder votre téléphone, il est logique que vous souhaitiez un écran plus grand. Certaines personnes – comme moi – peuvent préférer un écran plus grand à un appareil photo plus avancé, ce qui rend le son d’un iPhone 14 Max d’autant plus attrayant. C’est d’autant plus vrai que je ne possède pas d’ordinateur portable personnel pour le moment (j’ai un ordinateur de bureau pour les affaires personnelles et un ordinateur portable de travail pour les tâches liées au travail).

Cela signifie que j’utilise mon téléphone pour de nombreuses tâches quotidiennes comme lire les actualités, consulter mes e-mails et payer des factures – toutes choses qui seraient encore plus faciles sur un appareil plus gros. Si je veux un téléphone avec un écran géant, mon seul choix en tant que iPhone l’utilisateur doit dépenser 1 100 $ sur l’iPhone 13 Pro Max – même si je peux très bien me débrouiller avec l’appareil photo à double objectif de l’iPhone standard.

Les téléphones plus grands peuvent également être encombrants à utiliser, mais il y a deux raisons pour lesquelles cela ne me concerne pas en 2021. D’une part, je ne me rends plus au travail tous les jours. Les actions qui seraient difficiles sur un téléphone de 6,7 pouces, comme vérifier rapidement l’heure, l’utiliser d’une seule main pendant que je saisis le poteau de métro ou le serrer dans une poche de veste ne sont plus vraiment un problème.

Je compte aussi sur mon Montre Apple pour les tâches quotidiennes lorsque je quitte la maison ou que je me rends occasionnellement au bureau. Mon iPhone reste dans ma poche ou mon sac jusqu’à ce que je sois prêt à me plonger dans du matériel de lecture ou à répondre à des questions liées au travail.

Les fans d’Android, en revanche, ont l’embarras du choix en matière de téléphones à grand écran. Et certains d’entre eux sont moins chers que l’iPhone 13 Pro Max. Les 900 $ Google Pixel 6 Pro et 1 000 $ Samsung Galaxy S21 Plus viennent avec des écrans de 6,7 pouces pour un prix inférieur.

Seul Apple sait ce que 2022 apportera à l’iPhone. Mais j’espère que les rumeurs sont vraies et que nous verrons plus de variété pour les fans de téléphones grand écran. C’est-à-dire, au moins jusqu’à la rumeur iPhone pliable arrive.