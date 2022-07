L’iPhone 14 face à des problèmes de chaîne d’approvisionnement mais un impact sur la production de masse limité

Apple est confronté à des problèmes de chaîne d’approvisionnement avec les composants de panneau et de mémoire pour l’iPhone 14, selon l’analyste respecté du secteur Ming-Chi Kuo, qui affirme que malgré les turbulences, l’impact sur la production de masse globale est limité.

Se rendre sur Twitter mardiKuo a déclaré que d’autres fournisseurs, dont Samsung Display, aideront Apple à éviter un impact sérieux sur la production de masse en remplaçant les composants touchés par des retards.

J’ai appris que certains fournisseurs de panneaux et de mémoires pour iPhone 14 ont récemment rencontré des problèmes d’approvisionnement, mais cela devrait avoir un impact limité sur la production de masse à venir de l’iPhone 14, car d’autres fournisseurs peuvent combler le déficit d’approvisionnement. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 19 juillet 2022

En mai, YouTuber et leaker Jon Prosser ont partagé une série de des images conceptuelles nous montrant à quoi ressemblera probablement l’iPhone 14 Proavec des découpes en forme de pilule et d’affichage circulaire, une nouvelle finition violette, et plus encore.

