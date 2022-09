L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus présentés dans la nouvelle vidéo “Big and Bigger”

Apple fait la promotion de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus, disponibles en tailles 6,1 pouces et 6,7 pouces, dans une nouvelle vidéo “Big and Bigger”.

Disponibles en précommande le vendredi 9 septembre avant les livraisons et la disponibilité en magasin à partir du vendredi 16 septembre, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus disposent d’un nouveau système à double caméra, Crash Detection, un tout nouveau SOS d’urgence par satellite service et de nouvelles technologies pour améliorer la durée de vie et les performances de la batterie.

Les deux nouveaux modèles d’iPhone 14 sont conçus avec de l’aluminium de qualité aérospatiale en cinq finitions. Les appareils disposent d’un nouvel appareil photo principal 12MP avec un capteur plus grand et des pixels plus grands et un nouvel appareil photo avant TrueDepth.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont disponibles en minuit, bleu, starlight, violet et (PRODUCT)RED dans des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go. Les appareils sont au prix de 799 $ (US) et 899 $ (US), respectivement.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.