L’iPhone 14 d’Apple peut être plus cher que nous ne le pensions

Apple réduira-t-il les coûts de sa prochaine gamme d’iPhone, ou cette rumeur d’augmentation de prix se réalisera-t-elle ? La iPhone 14 l’arrivée est probablement juste au coin de la rue, avec le prochain d’Apple événement de lancement prévu pour le 7 septembre, ce qui signifie que nous devrions le savoir bientôt. Le successeur du iPhone 13 2021 devrait apporter une multitude de mises à niveau, d’un affichage sans encoche à un appareil photo de 48 mégapixels sur les modèles Pro. Apple pourrait également abandonner l’iPhone Mini au profit d’un iPhone 14 Max de 6,7 poucessi l’on en croit les fuites et les rumeurs.

Tout cela peut venir à un augmentation de prix à hauteur de 100 $, selon une prédiction de l’analyste Wedbush Dan Ives, tel que rapporté sur Ped30. Ceci est conforme à prévisions précédemment partagées par les analystes avec The Sun, qui a suggéré que toute la chaîne d’approvisionnement d’Apple connaît des augmentations de prix. Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Apple n’a fait aucun changement de prix entre le iPhone 12 et iPhone 13, mais ces deux générations d’iPhone sont également assez similaires. Il est raisonnable de penser que des mises à niveau plus importantes pourraient entraîner des prix plus élevés. Mais Apple peut garder le même prix pour rester compétitif avec les appareils Android comme le Galaxy S22 et Pixel 6 de Google ligne.

Apple sort généralement ses nouveaux iPhones en septembre peu de temps après les avoir dévoilés, bien que certaines nouvelles options de taille aient été lancées plus tard que d’habitude ces dernières années. Le fournisseur d’Apple Foxconn aurait fait une vague d’embauches pour se préparer au lancement, selon le Post du matin de la Chine du Sud.

Prix ​​​​Apple iPhone 14: à quoi s’attendre

Il n’y a pas encore eu de mot officiel sur le prix de l’iPhone 14, et Apple ne fournit jamais d’informations publiques sur ses futurs produits avant de les annoncer. Cela signifie que le seul indice que nous ayons est le iPhone 13 structure de prix ci-dessous.

Tarification Apple iPhone 13 aux États-Unis 128 Go 256 Go 512 Go 1 To iPhone 13 Mini 699 $ 799 $ 999 $ N / A iPhone 13 799 $ 899 $ 1 099 $ N / A iPhone 13 Pro 999 $ 1 099 $ 1 299 $ 1 499 $ iPhone 13 Pro Max 1 099 $ 1 199 $ 1 399 $ 1 599 $

Apple a maintenu une structure de prix similaire pour l’iPhone en 2020 et 2021, il y a donc une chance qu’il continue de le faire en 2022. Cependant, des rumeurs selon lesquelles Apple pourrait supprimer l’iPhone Mini et le remplacer par une autre version moins chère de l’iPhone 6,7 pouces complique un peu les choses. C’est selon les rapports de l’analyste Ming-Chi Kuo (via 9to5Mac) et Revue asiatique Nikkei.

Ce nouvel ajout à la gamme serait une version plus grande de l’iPhone 14, susceptible de s’appeler l’iPhone 14 Max. Si Apple conserve le même prix de 800 $ pour l’iPhone standard, il semble raisonnable que l’iPhone 14 Max puisse coûter 900 $. Cela le placerait juste entre l’iPhone 14 Pro à 1 000 $ et l’iPhone 14 Pro Max à 1 100 $, en supposant que l’iPhone 14 a un prix similaire à celui de l’iPhone 13.

Mais l’analyste fiable Ming-Chi Kuo prédit que ce soi-disant iPhone 14 Max coûtera moins de 900 $, selon 9to5Mac, suggérant qu’Apple pourrait modifier sa stratégie de prix. Apple a remanié ses prix avant de rester compétitif : l’iPhone 11 de 2019 se distinguait par son prix de départ de 699 $ qui a réduit de 50 $ l’iPhone XR de l’année précédente.

Voici à quoi pourraient ressembler les prix de l’iPhone 14 sur les modèles basés sur la structure de prix de l’iPhone 13.

Selon les rumeurs sur les prix américains de l’iPhone 14 d’Apple (basés sur l’iPhone 13) 128 Go 256 Go 512 Go 1 To iPhone 14 799 $ 899 $ 1 099 $ N / A iPhone 14 Max 899 $ 999 $ 1 199 $ N / A iPhone 14 Pro 999 $ 1 099 $ 1 299 $ 1 499 $ iPhone 14 Pro Max 1 099 $ 1 199 $ 1 399 $ 1 599 $

Pour en savoir plus, consultez tous les rumeurs sur l’iPhone 14 nous avons entendu jusqu’ici, y compris changement de design et date de sortie. Vous pouvez également jeter un œil à CNET Liste de souhaits iPhone 14.