L’iPhone 14 compose le 911 après avoir supposé qu’une femme profitant d’un tour de montagnes russes a eu un accident

Pour connecter les clients aux services d’urgence, la fonction de détection de collision d’Apple sur la série iPhone 14 et l’Apple Watch est conçue pour détecter les accidents de voiture graves. Cependant, récemment, une femme de 39 ans a rencontré un événement étrange lorsque la fonction de détection de collision s’est activée alors qu’elle profitait d’un tour de montagnes russes. Le Wall Street Journal a rapporté que Sara White n’avait pas réalisé que son iPhone 14 Pro avait automatiquement composé le 911 après avoir détecté qu’elle était dans un accident de voiture alors qu’elle et sa famille montaient sur des montagnes russes à Kings Island, un parc d’attractions près de Cincinnati, Ohio, aux Etats-Unis.

Elle “a aimé se faire hisser à 109 pieds dans les airs et se déplacer à plus de 50 mph” lorsque le détecteur de collision du nouveau téléphone a appelé le 911. Avec un message audio automatique qui disait: “Le propriétaire de cet iPhone était dans un grave accident de voiture et ne répond pas à leur téléphone. Il a également enregistré le bruit de fond du parc à thème, y compris la musique, les acclamations et les gens s’amusant tout en étant plein d’énergie.

Une équipe d’intervention d’urgence a été dépêchée sur les lieux à la suite de l’appel au 911, mais ils n’ont pu trouver aucune urgence. Après avoir réalisé ce qui s’était passé, Sara a de nouveau composé le 911 pour leur faire savoir qu’elle allait bien. Fait intéressant, elle les a informés qu’elle n’avait pas été victime d’un accident de voiture dans la file d’attente des «auto-tamponneuses».

Un grave accident de voiture est identifié par l’iPhone à l’aide d’une combinaison de données de capteur, et une alerte s’affiche pendant dix secondes. L’iPhone avertit les services d’urgence et leur fournit des informations de localisation si la personne ne répond pas. Lors d’un accident de voiture, l’iPhone utilise les appels cellulaires ou Wi-Fi pour avertir les services d’urgence. Alors que la fonction qui a été mise en œuvre pour identifier les situations d’urgence telles que les accidents de voiture a été très bien accueillie par la population, son applicabilité et son efficacité sont désormais à l’étude.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici