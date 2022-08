L’iPhone 14 aurait une date de sortie : tous les signes indiquent le 16 septembre

Que ce passe-t-il L’iPhone 14 attendu d’Apple serait mis en vente à la mi-septembre après avoir été dévoilé lors d’un événement de lancement en ligne. Pourquoi est-ce important L’iPhone 14 devrait apporter une variété de mises à niveau intéressantes, mais il sera confronté à un marché difficile alors que les gens sont aux prises avec des prix plus élevés sur les nécessités quotidiennes. Et après Nous garderons un œil sur les détails officiels d’un événement d’automne d’Apple.

Apple s’apprête à dévoiler iPhone 14 lors d’un événement de lancement le 7 septembre, les ventes du téléphone supposé commençant le 16 septembre, selon un rapport Mercredi de Bloomberg.

Ce plan de déploiement suivrait l’habitude d’Apple de rendre les nouveaux produits disponibles environ une semaine après leur dévoilement. Les employés des magasins Apple ont été invités à se préparer à “une sortie majeure de nouveau produit” le 16 septembre, a rapporté Bloomberg.

Comme elle l’a fait tout au long de la pandémie, la société diffuserait l’événement de lancement en ligne plutôt que de le tenir en personne. Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire sur la date de lancement possible de l’iPhone 14 attendu.

Les versions précédentes de l’iPhone ont été lancées début septembre, généralement un mardi ou un mercredi, les ventes commençant un vendredi environ une semaine plus tard. L’événement iPhone 13 d’Apple a eu lieu le mardi 14 septembre 2021 et les téléphones ont été mis en vente le vendredi 24 septembre. Le 7 septembre 2022 est un mercredi et le 16 septembre 2022 est un vendredi.



L’iPhone 14 devrait comporter la même taille de 6,1 pouces que l’iPhone 13, avec un modèle Pro Max de 6,7 pouces également. Mais Apple aurait supprimé la Mini de 5,4 pouces, en raison de la faiblesse des ventes de la version plus petite.

Le nouveau téléphone devrait avoir un affichage sans encoche et un appareil photo de 48 mégapixels sur le modèle Pro, entre autres changements.

Selon les rumeurs, l’iPhone 14 entraînerait également une hausse de prix de 100 $. Apple n’a apporté aucun changement de prix entre l’iPhone 12 et l’iPhone 13, mais le nouveau modèle arrive alors que la chaîne d’approvisionnement d’Apple a vu ses coûts augmenter.

De nouveaux modèles d’iPad, de Mac et d’Apple Watch devraient également être lancés cet automne.

