L’iPhone 14 aurait composé le 911 pendant les montagnes russes

La nouvelle fonction de détection de collision de l’iPhone 14, qui vise à alerter automatiquement le personnel d’urgence lorsqu’il détecte qu’il a été impliqué dans un accident de voiture, connaîtrait son propre accident sur des montagnes russes en composant involontairement le 911.

La fonctionnalité, présentée lors de l’événement Far Out d’Apple en septembre, utilise un gyroscope à axe et un accéléromètre à force G élevée pour détecter quatre principaux types de collisions : collisions avant, latérales, arrière et renversement. Si les capteurs détectent un impact, la fonction connectera automatiquement la personne qui le porte aux services d’urgence. Si le porteur ne rejette pas l’appel dans les 20 secondes, un message audio informe les services d’urgence de l’accident et fournit son emplacement.

Cette fonctionnalité semble avoir créé un peu de mal de tête pour le personnel d’urgence près du parc d’attractions Kings Island de Cincinnati qui a reçu six appels de détection de crash iPhone depuis la mise en vente de l’iPhone 14 en septembre, Le journal de Wall Street rapporté dimanche. Des alertes similaires ont été reçues de passagers sur des montagnes russes à Six Flags Great America près de Chicago.

L’apprentissage automatique de la fonctionnalité prend les informations collectées par les capteurs, ainsi que d’autres comme le GPS et le microphone de la montre pour déterminer qu’il y a eu un crash. Il a été formé sur plus d’un milliard d’heures de conduite et de données sur les accidents. Mais la fonctionnalité est destinée à fonctionner uniquement lorsque son porteur conduit et que toutes les données sont traitées sur l’appareil, a déclaré Apple.

Cependant, cela ne signifie pas que vous devez éviter les montagnes russes si vous avez le nouvel iPhone ou l’Apple Watch 8, qui est également équipée de la fonctionnalité. Vous pouvez éviter les appels accidentels en mettant l’appareil en mode avion ou en le désactivant simplement.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.