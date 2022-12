L’iPhone 14 a alerté les premiers intervenants d’un accident de la route en Californie mardi

Deux personnes ont été secourues par une équipe de recherche et de sauvetage mardi après que leur voiture a quitté la route et Détection de collision et SOS d’urgence par satellite sur l’un des iPhone 14 du passager a alerté les responsables de l’accident.

L’équipe de recherche et de sauvetage de Montrose a déclaré le Twitter que le département du shérif du comté de Los Angeles a reçu un appel du service satellite d’urgence d’Apple concernant un accident sur l’autoroute forestière d’Angeles dans la forêt nationale d’Angeles vers 14 heures PT mardi. Selon Apple, le véhicule est parti du flanc d’une montagne et est tombé à environ 300 pieds dans un canyon.

Un hélicoptère a pu se rendre sur les lieux et les premiers intervenants ont sorti les deux passagers en toute sécurité. Les premiers intervenants ont transporté les deux personnes vers un hôpital voisin avec des blessures légères à modérées.

Députés, Incendie informé du véhicule sur le côté via le service satellite d’urgence iPhone Cet après-midi vers 13h55, @CVLASD reçu un appel du service satellite d’urgence d’Apple. L’informateur et une autre victime avaient été impliqués dans un seul accident de véhicule pic.twitter.com/tFWGMU5h3V — Équipe de recherche et de sauvetage de Montrose (Ca.) (@MontroseSAR) 14 décembre 2022

“Nous comprenons des intervenants que l’iPhone 14 de l’utilisateur a détecté le crash”, a déclaré un porte-parole d’Apple dans un e-mail à CNET. “Sans service cellulaire, [the iPhone] utilisé la connexion par satellite pour le signaler et connecter les victimes à notre centre de relais par SMS, qui a ensuite appelé à l’aide en leur nom.”

Apple a annoncé lors de son événement “Far Out” en septembre que la détection de collision et le SOS d’urgence par satellite feraient partie du programme de l’entreprise. Ligne iPhone 14.

Crash Detection utilise des capteurs pour détecter les impacts et connectera automatiquement la personne qui le porte aux services d’urgence. Apple a déclaré en septembre qu’il avait passé des années à étudier les accidents de véhicules dans des laboratoires d’essais et qu’il s’était concentré sur quatre principaux types d’accidents : les accidents avant, latéraux, arrière et de renversement.

Le SOS d’urgence via satellite connecte votre iPhone 14 aux services d’urgence, que votre téléphone soit en service ou non. Vous pouvez également partager votre position avec vos proches via un satellite sans envoyer de message.

Pour en savoir plus, consultez ce qu’il faut savoir sur la détection de collision et comment utiliser le SOS d’urgence par satellite.