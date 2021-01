L’iPhone 13 qui arrivera plus tard cette année ne comportera pas de changements majeurs, mais il pourrait avoir un scanner d’empreintes digitales intégré depuis qu’Apple a commencé à le tester en tant que mise à niveau clé pour 2021, rapporte Bloomberg.

À partir de l’iPhone X, tous les iPhones à l’exception de l’iPhone SE (2020) sont livrés sans le lecteur d’empreintes digitales Touch ID et ont utilisé la reconnaissance faciale Face ID pour l’authentification biométrique.

Cependant, Face ID s’est avéré être une solution moins pratique au milieu de la pandémie en cours, car la technologie ne parvient souvent pas à déverrouiller le téléphone lorsque l’utilisateur porte un masque. Vous devez donc soit abaisser votre masque, soit entrer le code de sécurité pour déverrouiller votre iPhone.

Mais ce ne sera pas un problème avec la gamme iPhone 13 si elle contient un scanner d’empreintes digitales intégré – une fonctionnalité qui existe sur les smartphones Android depuis quelques années maintenant.



iPhone SE (2020) avec Touch ID

Le rapport affirme qu’Apple ne s’éloignera pas de Face ID, mais il a discuté de la suppression du port de charge sur certains modèles d’iPhone en faveur du chargement sans fil.

La source affirme en outre qu’Apple travaille sur un iPhone avec un écran pliable et a déjà développé des prototypes d’écrans pliables pour des tests internes. Ces écrans ont des charnières invisibles similaires aux écrans pliables de Samsung et l’un d’eux se déplie à une taille de 6,7 « .

Cependant, Apple n’a pas finalisé son projet de lancer un iPhone pliable et n’a pas encore de prototypes.

le Bloomberg Le rapport indique également qu’Apple travaille sur deux nouvelles tablettes – un nouvel iPad Pro avec un processeur plus rapide et un écran MiniLED, et un iPad d’entrée de gamme avec le même design que l’iPad Air (2019).

