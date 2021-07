L’iPhone 13 offrira une charge sans fil plus rapide ou une charge inversée

Selon la rumeur la plus récente de Max Weinbach, la prochaine gamme d’iPhone 13 d’Apple offrira une bobine de charge plus grande que la famille iPhone 12.

Il y a deux explications possibles au changement. Le plus évident est qu’une bobine plus grande améliorera la gestion de la chaleur et peut permettre une puissance plus élevée ou, en d’autres termes, une charge plus rapide.

Alternativement, la plus grande bobine pourrait être nécessaire pour permettre la charge sans fil inversée – quelque chose que les concurrents d’Android proposent depuis un certain temps maintenant.

Des aimants plus puissants pour le MagSafe sont une autre rumeur lancée récemment et cela semble bien s’accorder avec le rapport de bobine plus important.

