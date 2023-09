L’iPhone 13 mini pourrait être arrêté demain

Apple pourrait débrancher l’iPhone 13 mini demain, les vérifications des stocks d’Apple.com montrant une faible disponibilité de l’appareil avant l’événement spécial « Wonderlust » du fabricant d’iPhone mardi, où il devrait dévoiler les iPhone 15 et iPhone 15 Pro de nouvelle génération.

Repéré par Mark Gurman de Bloombergla faible disponibilité de l’iPhone 13 mini, le dernier « mini » iPhone d’Apple, suggère que l’appareil sera abandonné et retiré de la gamme demain lorsque Apple présentera sa nouvelle série d’iPhone, ce qui mettrait fin à l’appareil lancé en 2021.

Après le lancement de l’appareil il y a deux ans, il a été largement rapporté que la demande pour l’iPhone de 5,4 pouces était extrêmement faible, ne représentant que 3 % des « ventes globales d’iPhone 13 » aux États-Unis peu de temps après son lancement.

Il n’est pas rare qu’Apple abandonne la production d’appareils plus anciens au moment du lancement de nouveaux. La société de Cupertino continuera probablement à vendre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus demain après le lancement de ses successeurs, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, même si au moins selon les contrôles de stock, il semble que l’iPhone 13 mini en soit à ses dernières heures. avant de vous diriger vers les archives Apple.