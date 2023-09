L’iPhone 13 Mini d’Apple est terminé, mettant fin à ce favori des fans de petit écran

Après qu’Apple ait lancé le nouveau iPhone15 ligne à L’événement Wonderlust de mardila société a reconfiguré le reste de sa gamme de smartphones, ce qui l’a amenée à abandonner le marché. iPhone 13 Mini. Le téléphone de plus petite taille avec un écran de 5,4 pouces a officiellement été abandonné et, ce faisant, a effectivement mis fin à la taille du téléphone Mini qui a fait ses débuts avec le iPhone 12 Mini en 2020.

Même si les iPhone 12 Mini et 13 Mini avaient des fans, cet amour ne s’est pas nécessairement traduit par de gros chiffres de ventes. Divers rapports publiés en 2021 affirment que l’iPhone 12 Mini avait une demande plus faible sur le marché, avec Recherche de contrepoint précisant que l’iPhone 12 Mini ne représentait que 5 % des ventes d’iPhone 12 en janvier 2021.

D’ici fin 2021, ni l’iPhone 12 Mini ni le 13 Mini ne figurent dans le top 10 des smartphones les plus vendus selon Counterpoint, même si la liste comprenait plusieurs autres modèles d’iPhone 12 et 13. L’iPhone 13 Mini je n’ai pas fait partie du top 10 en 2022 non plus, mais trois autres modèles d’iPhone 13 l’ont fait.

Apple n’a pas fabriqué de modèle de taille Mini iPhone14 ni l’iPhone 15, choisissant plutôt de lancer le iPhone 14 Plus l’année dernière pour proposer une option d’écran plus grand, moins chère que les modèles Pro Max d’Apple.

Avec la fin de l’iPhone 13 Mini, les fans de smartphones à petit écran n’ont plus que peu d’options. Apple vend toujours le iPhone SE à 429 $ avec un écran de 4,7 pouces, mais il a un design daté qui comprend un bouton d’accueil avec beaucoup de cadre.

Vous pouvez également vous tourner vers le côté Android du marché, avec l’Asus Zenfone 10 incluant le processeur rapide Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sur un téléphone doté d’un écran de 5,9 pouces. Bien que nous l’ayons trouvé un bon téléphone, sa prise en charge limitée de deux ans de mises à jour Android est une durée de vie trop courte pour être recommandée.

Et du côté des téléphones pliables haut de gamme, les deux Motorola RazrPlus et le Samsung Galaxy Z Flip 5 agissent comme de petits téléphones une fois pliés. Mais les deux téléphones pliables coûtent 1 000 $, ce qui est un peu plus élevé que le prix de 729 $ auquel l’iPhone 13 Mini a commencé en 2021.

Sinon. en ce qui concerne les nouveaux modèles d’iPhone dotés de Face ID et de plusieurs caméras arrière, la plus petite taille d’écran disponible à l’avenir est de 6,1 pouces.