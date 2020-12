Apple iPhone 12 Pro est l’un des smartphones les plus haut de gamme que l’on puisse acheter actuellement. Alors que l’iPhone 12 Pro est déjà un appareil assez somptueux à posséder, Caviar, une société russe qui fabrique des smartphones personnalisés et d’autres gadgets, a créé une version de luxe ultra haut de gamme de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max, l’iPhone 12 Pro. Furtif. Fait intéressant, cependant, l’iPhone 12 Pro Stealth ultra haut de gamme de Caviar n’a pas d’appareil photo – l’un des principaux composants qui différencie l’iPhone 12 Pro de l’iPhone 12 standard.

Ainsi, l’iPhone 12 Pro Stealth de Caviar est un modèle d’iPhone 12 Pro ultra haut de gamme qui ne possède pas de caméra. La réponse à cette question est simple – la marque cible les personnes influentes qui portent ou peuvent éventuellement porter des éléments sensibles importants. Le nom Stealth est assez explicite, étant donné la conception du smartphone et à qui il est destiné. Caviar a également désactivé la caméra frontale sur l’iPhone 12 Pro Stealth. La société a utilisé du titane durci pour créer le tout nouveau panneau arrière avec guilloché vertical avec revêtement laser noir durable. La version Gold de l’iPhone 12 Pro Stealth passe au revêtement PVD doré.

Il n’y aura que 99 unités du Caviar iPhone 12 Pro Stealth et le phonr commence à 4990 $ (environ 3,68,800 Rs) pour l’iPhone 12 Pro au fini titane noir standard, tandis que la version Gold est au prix de 5520 $ (environ Rs 4 , 08 000) pour la version iPhone 12 Pro. La version iPhone 12 Pro Max pour l’édition standard est de 5530 $ (environ Rs 4,08,700), tandis que l’iPhone 12 Pro Max Gold Stealth Gold est au prix de 6060 $ (environ 4,47,900 Rs). En termes de spécifications, l’iPhone 12 Pro sera un iPhone 12 Pro standard et sera alimenté par la puce A14 Bionic d’Apple. Il manquera juste les caméras.