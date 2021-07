L’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 11 d’Apple ont été les meilleurs vendeurs au dernier trimestre

Un rapport de recherche de Partenaires de recherche sur l’intelligence des consommateurs analysé comment les iPhones se vendaient au cours du troisième trimestre fiscal d’Apple. Ce rapport concerne tous les iPhones qui ont été vendus entre avril et juin. Une partie de cette recherche consistait à sonder 500 clients Apple qui ont acheté un produit Apple au cours de la période avril-juin. Cela inclut un iPhone, un iPad, un ordinateur Mac ou une Apple Watch.

De gauche à droite : Apple iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro

À mesure que les restrictions pandémiques se sont assouplies, Apple a vu les ventes d’iPhone évoluer vers des modèles plus chers. Dans le même temps, les clients échangeaient des téléphones plus récents, tandis que les magasins en ligne et en personne d’Apple voyaient presque le double du montant des ventes d’iPhone. Ce passage à des modèles plus chers a augmenté le prix de détail moyen pondéré aux États-Unis à 869 $.

Parmi les personnes interrogées, les modèles iPhone 12 Pro Max et iPhone 11 étaient les plus vendus, chacun représentant 23% de la part des iPhones achetés par les participants à l’enquête. Les quatre modèles d’iPhone 12 représentaient 63% des iPhones. À l’autre extrémité du spectre, les modèles les moins populaires pour le trimestre étaient l’iPhone 12 mini et l’iPhone XR. Chacun d’eux ne représentait que 5% des participants.



De gauche à droite : Apple iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro

CIRP rapporte que l’âge moyen des iPhones échangés a légèrement diminué. Au cours du troisième trimestre fiscal, 37 % des acheteurs possédaient un téléphone depuis 2 ans ou moins, tandis que 30 % d’entre eux avaient leur téléphone depuis trois ans ou plus. Au cours des douze mois se terminant en mars 2021, ces chiffres sont respectivement de 35 % et 34 %.

Consultez le lien Source pour voir le rapport complet.

