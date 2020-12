L’Apple iPhone 12 Mini mesure 5,18 pouces de hauteur, 2,53 pouces de largeur et 0,29 pouces d’épaisseur. Pas de bouton home, tout en verre à l’avant et côtés plats. Apple affirme que l’iPhone 12 Mini est le téléphone 5G le plus petit, le plus fin et le plus léger au monde. Nous ne discuterions pas avec cela. Vous non plus. Le nouveau langage de conception a joué son rôle. Alors que le dernier iPhone SE reprend ce qui était essentiellement le châssis d’un iPhone 7 avec le bouton d’accueil sous l’écran et la lunette épaisse au-dessus, l’Apple iPhone 12 Mini souscrit au nouveau langage de conception. Celui avec les lunettes incroyablement fines autour de l’écran et la suppression de Touch ID pour mettre l’accent sur Face ID.