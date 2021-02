L’iPhone 11 était le téléphone le plus vendu en 2020; Apple, Samsung Xiaomi dominent la liste des 10 meilleurs

Apple iPhone 11 était le smartphone le plus expédié en 2020, selon un nouveau rapport citant des données d’études de marché. Les smartphones d’Apple, Samsung et Xiaomi représentaient les 10 meilleurs smartphones livrés en 2020, Apple prenant cinq places sur les dix premiers. Samsung, en revanche, a expédié les quatre meilleurs smartphones livrés, tandis que Xiaomi ne disposait que d’un seul combiné parmi les quatre smartphones les plus livrés en 2020.

Le nouveau rapport vient d’Omdia, d’abord rapporté par GizmoChina. Selon le rapport, l’iPhone 11 a livré 64,8 millions d’unités, suivant le rythme de son prédécesseur, l’iPhone XR, qui était le smartphone le plus vendu en 2019 avec 46,3 millions d’unités expédiées. En outre, l’iPhone SE (2020) a pris la deuxième place en termes de l’appareil le plus expédié, avec un total de 24,2 millions d’unités en 2020, suivi de l’iPhone 12, qui a pris la troisième place avec un total de 23,3 millions d’expéditions en 2020. Quatrième est le Galaxy A51 de Samsung, qui a expédié 23,2 millions d’unités, suivi des Galaxy A21 qui ont expédié 19,4 millions d’unités, et le Samsung Galaxy A01 est arrivé sixième avec un total de 16,9 millions d’unités expédiées en 2020.

L’iPhone 12 Pro Max était le septième smartphone le plus vendu en 2020 avec un total de 16,8 millions d’unités expédiées en 2020, suivi du Samsung Galaxy A11, qui a enregistré 15,3 millions d’expéditions l’année précédente. Le Redmi Note 9 Pro de Xiaomi était à la neuvième place avec 15 millions d’expéditions en 2020, et l’iPhone 12 Mini est arrivé dixième, expédiant un total de 14,8 millions d’unités en 2020. L’iPhone 12 Mini a étonnamment livré plus d’unités que l’iPhone 12 Pro , selon le rapport Omdia. Ceci, même après que plusieurs rapports dans le passé aient fait allusion aux mauvaises ventes de l’iPhone 12 Mini.

Le rapport d’Omdia ne mentionne rien à part les smartphones les plus vendus l’année précédente. L’iPhone d’Apple reste l’un des principaux candidats en termes de personnes qui l’utilisent comme smartphone principal, poursuivant une tendance continue depuis des années.