L’iPhone 11 d’Apple en 2022 est toujours d’une grande valeur et pourrait valoir la peine d’être acheté

Cela fait un moment depuis le début de la iPhone 11 en 2019, avec Apple lançant le iPhone 13 et iPhone 12 dans les années qui ont suivi. Et dans quelques jours, nous verrons probablement les débuts du iPhone 14 à Événement d’Apple le 7 septembre. L’iPhone 11 a peut-être plus de deux ans, mais il pourrait toujours être un bon choix, d’autant plus que Apple l’a réduit à 499 $ l’année dernière. Alors que nous vous recommandons attendez ce prochain événement Apple avant d’acheter un iPhone, d’autant plus que les prix des modèles d’iPhone actuels diminueront probablement par la suite, l’iPhone 11 a beaucoup à aimer en tant que téléphone à moins de 500 $.

Par exemple, cela vous dérange-t-il d’utiliser un iPhone qui semble un peu daté ? Ou pensez-vous qu’il est plus important d’économiser plusieurs centaines de dollars que d’avoir le dernier téléphone sur vous ? Qu’en est-il de la 5G — À quel point est-ce important pour vous ? Si vous magasinez avec un budget limité, l’iPhone 11 reste un excellent choix. Bien que vous manquiez de certaines fonctionnalités plus récentes, l’iPhone 11 vous offre toutes les bases que vous attendez d’un iPhone, y compris l’autonomie de la batterie. à égalité avec l’iPhone 12un excellent appareil photo à double objectif qui comprend mode nuit et un processeur suffisamment rapide pour les tâches quotidiennes.

Mais si vous avez une marge de manœuvre dans votre budget, voici quelques questions à vous poser. (Pour les besoins de cet article, je vais supposer que vous utilisez actuellement un iPhone.) Et si vous réfléchissez toujours à votre décision après cela, voici comment l’iPhone 13 se compare aux cinq dernières années d’iPhone ainsi que notre liste des meilleurs iPhone. De plus, découvrez tous les différences entre l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

Connectivité 5G : l’iPhone 11 n’a pas la 5G. Mais en avez-vous vraiment besoin en ce moment ?

L’une des principales fonctionnalités manquantes de l’iPhone 11 par rapport à la iPhone 13 et l’iPhone 12 est une connectivité 5G. L’iPhone 11 est un appareil uniquement LTE, et si vous ne vous souciez pas encore de la technologie sans fil de nouvelle génération (après tout, le service est inégal aux États-Unis), l’iPhone 11 devrait vous convenir parfaitement. Rappelez-vous que La 5G a fait ses débuts sur la gamme iPhone 12 et l’accès à des bandes plus rapides de 5G dépend de l’endroit où vous vivez, donc opter pour l’iPhone 12 rend votre achat plus pérenne.

Qualité d’affichage : vous n’obtiendrez pas un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur un iPhone 11 (ou iPhone 12)

L’iPhone 11 utilise un écran LCD net qui se rafraîchit à 60 images par seconde, ou 60 Hz. Apple a échangé l’iPhone 12, l’équipant d’un écran OLED, cependant il a gardé l’affichage à 60Hz comme la plupart des téléphones. Les OLED sont généralement plus dynamiques que leurs homologues LCD, avec un contraste plus riche et des noirs plus encrés. Si vous regardez beaucoup de vidéos sur votre iPhone et que vous souhaitez une expérience de visionnage supérieure, un écran OLED pourrait vous convenir davantage. La L’iPhone 13 dispose également d’un panneau OLED aussi, même si Apple a augmenté le taux de rafraîchissement pour le Modèles professionnels à 120Hz. Le taux de rafraîchissement plus rapide se traduira par un défilement plus fluide et plus rapide des applications et des sites Web.

Support logiciel : Combien de temps l’iPhone 11 recevra-t-il les mises à jour logicielles iOS ?

Le dernier système d’exploitation d’Apple, iOS 15est pris en charge sur de nombreux iPhones plus anciens, et le plus ancien est l’iPhone 6S 2015 (Voici comment télécharger le nouveau système d’exploitation, mais vous voudrez peut-être attendre.) Sur la base de cela et de quelques calculs mentaux rapides, nous pouvons en déduire qu’Apple prévoit de fournir un support iPhone jusqu’à six ans à compter du lancement. En conséquence, avec l’iPhone 11, dévoilé en 2019, vous pouvez vous reposer confortablement en sachant que vous pouvez vous attendre à des mises à jour jusqu’en 2025.

Durabilité et résistance à l’eau : À quel point voulez-vous que votre iPhone soit durable ?

Si vous optez pour l’iPhone 11, vous manquerez quelques fonctionnalités de durabilité disponibles sur les nouveaux modèles d’iPhone. L’une des grandes améliorations de l’iPhone 12 est le matériau de son écran. Apple l’appelle verre “bouclier céramique”. Fabriqué par Corning, le verre de protection en céramique recouvrant l’écran du téléphone est apparemment plus dur que la plupart des métaux. En effet, nous pouvons confirmer que la coque en céramique de l’iPhone 12 est résistante. Nos tests de chute iPhone 12 montrez qu’il protégeait le matériel contre des chutes aussi hautes que 9 pieds. (CNET’s Tests de chute de l’iPhone 12 Mini a donné des résultats similaires.) L’iPhone 13 a également le même verre de protection en céramique sur son écran.

Donc, si vous êtes un gros maladroit et que vous êtes sujet aux glissades et aux chutes, sauter pour l’iPhone 13 ou l’iPhone 12 est une sage décision (ou obtenez simplement un très bon cas d’iPhone). Gardez à l’esprit, l’iPhone 11 n’est pas un chéri délicat, Soit. Il a également survécu Chute de CNET et tests d’eau et a gagné un Prix ​​​​du choix des éditeurs CNET. Vous pouvez lire notre Test de l’iPhone 11 pour plus de détails.

Prix ​​et budget : Combien voulez-vous dépenser pour un iPhone ?

Comme je l’ai dit plus tôt, Apple vend l’iPhone 11 de près de deux ans pour 300 $ de moins maintenant que lors de son lancement, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui magasinent avec un budget limité. Mais, comme également mentionné précédemment, l’iPhone 11 pourrait devenir encore moins cher une fois qu’Apple lancera sa gamme 2022 de modèles d’iPhone. Il convient également de noter que le prix des iPhone 12 et 12 Mini actuels pourrait baisser et atteindre ce niveau de 499 $, car Apple baisse généralement le prix des modèles d’iPhone existants une fois que le dernier modèle est mis en vente.

Il vaut également la peine d’envisager des accords avec les opérateurs de Verizon, T-Mobile et AT&T, qui peuvent tous subventionner le prix d’un iPhone en échange d’un engagement dans un plan de service cellulaire. L’année dernière, les trois sociétés ont offert des centaines de dollars de réduction sur ces contrats, et peut-être rembourser entièrement le téléphone avec un échange d’appareil. Gardez simplement à l’esprit que ces accords comportent de nombreuses mises en garde, comme des engagements allant de 24 à 36 mois.