L’IPC d’octobre montre une hausse de l’inflation alors même que les prix de certains biens baissent

L’inflation à la consommation a peut-être légèrement diminué en octobre avec la baisse des prix des biens, mais les prix des services et des loyers devraient continuer à grimper.

Les économistes s’attendent à ce que l’indice des prix à la consommation d’octobre ait augmenté de 0,6% par rapport à septembre, ou de 7,9% par rapport à il y a un an, contre 0,4% ou 8,2% par an en septembre, selon Dow Jones. Hors alimentation et énergie, l’IPC de base devrait avoir augmenté de 0,5 %, ou de 6,5 % sur une base annuelle. C’est moins que le gain de 0,6 % en septembre, qui était de 6,6 % en rythme annuel.

L’IPC, publié jeudi à 8h30, est un rapport clé pour la Réserve fédérale, qui se réunit à la mi-décembre et devrait augmenter son taux cible des fonds fédéraux d’un demi-point de pourcentage.

La banque centrale a indiqué qu’elle réduirait l’ampleur de ses hausses de taux d’intérêt, mais qu’elle pourrait les porter à un niveau supérieur et les y maintenir pour lutter contre l’inflation. Pour cette raison, le rapport sera examiné de près par les investisseurs, et il pourrait affecter les marchés financiers s’il est plus chaud ou plus froid que prévu.