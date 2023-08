L’iPad Pro M3 avec OLED sera lancé en 2024

Apple travaillerait sur la première mise à niveau majeure de sa gamme d’iPad Pro depuis plusieurs années, avec de tout nouveaux modèles M3 qui seraient en développement avec de nouveaux écrans OLED plus grands et un nouveau Magic Keyboard, rapporte le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman.

Écrire dans son newsletter hebdomadaire Power On, Gurman déclare : « L’iPad Pro subit sa première refonte majeure depuis une demi-décennie, et elle ne peut pas arriver assez tôt. La catégorie iPad – en fait l’ensemble du marché des tablettes – est actuellement dans une profonde dépression.

« Les prochains modèles d’iPad Pro – nommés J717, J718, J720 et J721 – passeront à la puce M3 de nouvelle génération. Ce seront également les premières tablettes d’Apple dotées d’écrans OLED, les mêmes types d’écrans utilisés sur l’iPhone depuis le modèle X en 2017. Ils sont plus nets et plus lumineux, et reproduisent les couleurs avec plus de précision.

Les nouveaux modèles seront disponibles dans des tailles de 11 et 13 pouces, le plus grand modèle augmentant en taille par rapport à la version existante de 12,9 pouces.

« Quelque chose d’autre à venir avec le nouvel iPad Pro, m’a-t-on dit, est un Magic Keyboard remanié », explique Gurman. « Le nouvel accessoire fait ressembler l’iPad Pro encore plus à un ordinateur portable que la configuration actuelle et ajoute un trackpad plus grand. »

On dit depuis longtemps que les écrans OLED arriveront sur l’iPad. En général, les écrans OLED offrent une meilleure expérience visuelle que les écrans LED grâce à plusieurs avantages en matière de qualité d’affichage, notamment une gamme de couleurs plus large et des niveaux de contraste élevés, une meilleure gestion de l’obscurité et de la précision de l’éclairage, ainsi que des temps de réponse rapides.

Il a été rapporté que Samsung Display se prépare à ouvrir une toute nouvelle ligne de production pour les modèles d’iPad OLED.