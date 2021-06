L’iPad Pro 2022 apportera la recharge sans fil, l’iPad mini redessiné à venir en 2021

Apple cherche à introduire la recharge sans fil sur l’iPad Pro en 2022, selon des sources du secteur. Le prochain iPad Pro adopterait un dos en verre afin d’obtenir des capacités de charge sans fil et utiliserait le système d’accessoires magnétiques MagSafe.

Dans le cadre du même rapport, des sources affirment qu’Apple teste un iPad mini redessiné avec des cadres d’écran plus étroits et aucun bouton d’accueil. Cela marquerait la première refonte de l’iPad mini en six ans d’histoire.

Des rapports précédents ont affirmé qu’Apple fabriquerait certains OLED d’iPad en 2022, peut-être le plus petit iPad Pro, laissant le 12,9 pouces avec un écran mini-LED.

Pendant ce temps, la conférence mondiale des développeurs d’Apple débutera lundi et nous nous attendons à voir iOS et iPadOS 15, des MacBook Pro repensés et plus encore. Restez à l’écoute!

