L’iPad Pro 12.9 (2021) avec M1 est soumis à des tests de rayure, de brûlure et de pliage

Les iPad précédents n’ont pas toujours bien réussi dans les tests de pliage – quelque chose à propos de la taille et de la combinaison de construction en métal ne les rend pas vraiment aussi durables que la plupart des téléphones de cette façon.

Apple a récemment sorti ses nouvelles tablettes phares pour 2021, et si vous vous demandiez comment la plus grande de ces deux ferait dans un test traditionnel de rayure, de brûlure et de pliage, eh bien, voici votre réponse. Zack de JerryRigTout est de retour, testant cette fois l’iPad Pro 12.9 avec le chipset M1 et le tout premier écran LCD mini-LED dans une tablette.

Comment cet écran prendra-t-il l’abus? Eh bien, pour commencer, il est toujours recouvert de verre comme n’importe quel autre écran sur un appareil mobile. Il est donc prévisible qu’il se raye au niveau 6 sur l’échelle de dureté de Mohs, avec des rainures plus profondes au niveau 7. Jusqu’ici tout va bien.

Mais comment réagiront les mini-LED à la flamme ? Il s’avère que les pixels deviennent noirs après environ 17 secondes, puis récupèrent une fois la chaleur supprimée. C’est en fait incroyablement similaire au comportement des panneaux LCD traditionnels.

Le dos en aluminium se raye lorsqu’il est soumis à une lame, et vous pouvez essayer de « dessiner » un éléphant dessus si vous le souhaitez. Enfin, test de pliage – alerte spoiler, l’écran se déforme hors du cadre lorsque la tablette est pliée par l’arrière. Et il reste plié. En pliant de l’autre côté, il y a moins de flexion et beaucoup moins de souplesse. Après un autre essai par l’arrière, l’appareil ne se casse pas en soi, mais il reste plié, alors ne vous asseyez peut-être pas sur votre toute nouvelle tablette à 1 100 $.