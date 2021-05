L’iPad Pro 12.9 (2021) alimenté par M1 se retrouve légèrement derrière le MacBook Air alimenté par M1 dans AnTuTu

Les repères des nouvelles tablettes iPad Pro (2021) continuent de rouler – plus tôt dans la journée, nous avons vu les ardoises dépasser la concurrence dans Geekbench, maintenant l’équipe AnTuTu a publié le tableau de bord de leur référence. AnTuTu teste non seulement le CPU, mais également le GPU, la mémoire et les performances globales du logiciel.

La tablette testée, un iPad Pro 12.9 (2021), était équipée de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage. Une comparaison directe avec un MacBook Air (également alimenté par le chipset Apple M1, bien sûr), montre que l’ordinateur portable est légèrement plus rapide. Notez qu’il ne disposait que de 8 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Notez également que l’ordinateur portable exécutait la version iOS du benchmark.







Résultats AnTuTu: iPad Pro 12,9 (2021) (16 Go / 1 To) • MacBook Air (8/512 Go) • iPhone 12 Pro (6/256 Go)

Quoi qu’il en soit, les deux appareils n’ont qu’un refroidissement passif pour le chipset. Pourtant, l’ordinateur portable a fait un meilleur travail et le benchmark montre un avantage d’environ 17% en termes de performances du processeur, le GPU est légèrement plus rapide. Le score de mémoire est inférieur, mais cela est dû à la capacité inférieure de la RAM et du stockage.

Comparé à un iPhone 12, le nouvel iPad Pro est nettement plus rapide dans presque toutes les catégories (seul le score UX est proche), pas de surprise ici. Les chipsets Apple M1 et A14 utilisent les mêmes cœurs CPU et GPU, c’est juste que le M1 en a plus – quatre gros cœurs de processeur (contre deux), quatre petits (contre quatre) et huit cœurs GPU (contre quatre) ).

La source (en chinois) | Passant par