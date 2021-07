L’iPad Pro 11 de l’année prochaine sera également livré avec un écran mini-LED

Apple a lancé les tablettes iPad Pro 2021 en avril, et la variante 12,9 pouces est la première à être dotée d’un écran LCD mini-LED. La technologie permet une luminosité maximale de 1000 nits et permet une gradation locale beaucoup plus granulaire. Cependant, le plus petit iPad Pro 11 pouces n’a pas eu le nouveau panneau sophistiqué et s’est contenté d’un écran LCD conventionnel.

Cela changera l’année prochaine, selon l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo. L’iPad Pro 11 et l’iPad Pro 12.9 seront tous deux équipés de mini-LED en 2022, selon sa dernière note aux investisseurs.

Les tablettes devraient également avoir un dos en verre plutôt qu’un boîtier en aluminium, ce qui permettra une recharge sans fil.

Apple se prépare également à un autre changement d’affichage sur ses ordinateurs portables, la barre tactile du MacBook Pro étant supprimée au profit de la rangée de fonctions plus traditionnelle. La fonctionnalité faisait partie des ordinateurs portables au cours des cinq dernières années, mais n’a jamais gagné en popularité auprès des utilisateurs.

