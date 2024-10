L’iPad Mini et le Kindle Colorsoft sont des gadgets de lecture qui méritent d’être mis à niveau

Salut les amis ! Bienvenue à Installateur N°57, votre guide des meilleurs et Bord-le truc le plus au monde. (Si vous êtes nouveau ici, bienvenue, bonne saison Kindle à tous ceux qui la célèbrent, et vous pouvez également lire toutes les anciennes éditions sur le site Installateur page d’accueil.)

J’ai aussi pour vous une semaine inhabituellement chargée en gadgets : nouveaux Kindle, nouveaux iPad, nouvelles consoles de jeux rétro et bien plus encore. Oh, et j’ai oublié de le mentionner la semaine dernière, mais Le bord recrute pour quelques postes vraiment sympas, dont un rédacteur technique principal et un rédacteur adjoint superviser nos avis et nos programmes commerciaux. Vous devriez postuler ! Je peux confirmer que c’est un endroit formidable où travailler. Et si vous avez des questions sur l’un ou l’autre rôle, contactez-moi.

Quoi qu’il en soit, c’est l’heure des gadgets. Faisons-le.

(Comme toujours, la meilleure partie de Installateur ce sont vos idées et vos conseils. Qu’est-ce que vous regardez / jouez / lisez / essayez cette semaine ? Dans quoi tout le monde devrait-il s’intéresser autant que vous ? Dites-moi tout : [email protected]. Et si tu connais quelqu’un d’autre qui pourrait apprécier Installateurtransmettez-le-leur et dites-leur de s’abonner ici.)

La goutte

L’édition signature Kindle Colorsoft . je soupçonne le nouveau Paperwhite sera en fait le nouveau Kindle idéal pour la plupart des gens (et il est vraiment sympa), mais il y a quelque chose dans le modèle de couleur qui est tellement attrayant. Surtout si vous êtes un lecteur de bandes dessinées, cette chose semble gagnante.

je soupçonne sera en fait le nouveau Kindle idéal pour la plupart des gens (et il est vraiment sympa), mais il y a quelque chose dans le modèle de couleur qui est tellement attrayant. Surtout si vous êtes un lecteur de bandes dessinées, cette chose semble gagnante. Le nouvel iPad Mini . J’ai toujours espéré qu’Apple déciderait de faire quelque chose de génial et de nouveau avec l’iPad Mini. Et Apple ne le fait jamais. Mais j’aime quand même le Mini, et à tout le moins, celui-ci est un iPad tout à fait moderne qui peut faire tout ce que l’iPad fait. Je vais prendre ça.

J’ai toujours espéré qu’Apple déciderait de faire quelque chose de génial et de nouveau avec l’iPad Mini. Et Apple ne le fait jamais. Mais j’aime quand même le Mini, et à tout le moins, celui-ci est un iPad tout à fait moderne qui peut faire tout ce que l’iPad fait. Je vais prendre ça. Le DJI Air 3S . Le nouveau drone de milieu de gamme de la gamme DJI comporte de nombreuses améliorations intéressantes, mais en réalité un seul objectif : bien fonctionner dans l’obscurité. Le 3S est conçu pour voler de manière plus sûre, capturer de meilleures images et rentrer chez soi plus facilement, le tout sans pouvoir très bien voir. Ça sonne très amusant et aussi comme une très bonne façon de faire des farces à vos amis. Je dis juste.

Le nouveau drone de milieu de gamme de la gamme DJI comporte de nombreuses améliorations intéressantes, mais en réalité un seul objectif : bien fonctionner dans l’obscurité. Le 3S est conçu pour voler de manière plus sûre, capturer de meilleures images et rentrer chez soi plus facilement, le tout sans pouvoir très bien voir. Ça sonne très amusant et aussi comme une très bonne façon de faire des farces à vos amis. Je dis juste. Le Sonos Arc Ultra . Oui, l’application est nulle, mais Sonos propose toujours des produits qui sonnent bien. Et je pense que si vous envisagez d’acheter un seul équipement stéréo pour la maison, une barre de son est la solution. Si la technologie du son surround fonctionne à moitié aussi bien que le prétend l’entreprise, celle-ci est gagnante.

Oui, l’application est nulle, mais Sonos propose toujours des produits qui sonnent bien. Et je pense que si vous envisagez d’acheter un seul équipement stéréo pour la maison, une barre de son est la solution. Si la technologie du son surround fonctionne à moitié aussi bien que le prétend l’entreprise, celle-ci est gagnante. La 3D analogique . J’attends la console Nintendo 64 d’Analogue depuis une éternité, et cette machine de conversion ascendante 4K est exactement ce que j’espérais. Il ne sera expédié que l’année prochaine et vous ne pourrez pas le précommander avant lundi, mais je vous le dis maintenant parce que je parierais beaucoup d’argent qu’il se vendra rapidement.

J’attends la console Nintendo 64 d’Analogue depuis une éternité, et cette machine de conversion ascendante 4K est exactement ce que j’espérais. Il ne sera expédié que l’année prochaine et vous ne pourrez pas le précommander avant lundi, mais je vous le dis maintenant parce que je parierais beaucoup d’argent qu’il se vendra rapidement. Fanatique : La pêche au chat de Tegan et Sara . Peut-être que je suis toujours d’humeur 2004, donc tout ce qui attire mon attention sur Tegan et Sara, mais c’est une histoire folle : sur un vol d’identité spécifique, sur ce qui se passe lorsque le fandom devient bizarre, et bien plus encore.

Peut-être que je suis toujours d’humeur 2004, donc tout ce qui attire mon attention sur Tegan et Sara, mais c’est une histoire folle : sur un vol d’identité spécifique, sur ce qui se passe lorsque le fandom devient bizarre, et bien plus encore. Mangeur pour iOS . C’est exactement ce que je n’arriverai jamais à faire de Google Maps : juste un million de cartes de bons et sympas restaurants. Mangeur‘s le goût est souvent un peu sophistiqué et cher, mais je me suis rarement trompé en faisant confiance à ses recommandations. (Je suppose que je devrais le révéler Mangeur fait partie de Vox Media, tout comme Le bordmais j’aime aussi beaucoup cette application jusqu’à présent.)

C’est exactement ce que je n’arriverai jamais à faire de Google Maps : juste un million de cartes de bons et sympas restaurants. Mangeur‘s le goût est souvent un peu sophistiqué et cher, mais je me suis rarement trompé en faisant confiance à ses recommandations. (Je suppose que je devrais le révéler Mangeur fait partie de Vox Media, tout comme Le bordmais j’aime aussi beaucoup cette application jusqu’à présent.) Contraction saison 2 . L’une de mes émissions préférées de ces dernières années est de retour ! Si vous n’avez pas regardé la première saison de cette série à la fois très sombre et très drôle, vous devriez le faire. Et puis vous devriez regarder la deuxième saison immédiatement et me dire toutes vos réflexions. Je serai prêt.

L’une de mes émissions préférées de ces dernières années est de retour ! Si vous n’avez pas regardé la première saison de cette série à la fois très sombre et très drôle, vous devriez le faire. Et puis vous devriez regarder la deuxième saison immédiatement et me dire toutes vos réflexions. Je serai prêt. Jamboree Super Mario Party. Je pense Mario Party 64 pourrait être mon jeu vidéo le plus joué de tous les temps. (C’est soit ça, soit Oeil d’Or.) Ce nouveau venu dans la série ajoute de nombreux nouveaux mini-jeux et de nouveaux plateaux vraiment amusants – cela ressemble à un jeu de groupe parfait.

Partage d’écran

Je pense que c’est toujours le cas Adi Robertson est l’employé de Le bord qui a porté le plus de casques AR et VR. Est-ce une distinction sympa ou horrible ? Qui sait ! Mais Internet regorge de photos d’Adi portant des face-puters. Aujourd’hui, elle dirige notre bureau politique et réfléchit énormément à la manière dont nous devrions réglementer, utiliser et donner un sens à toute la technologie dans nos vies. Et aussi une élection dans quelques semaines ? Je ne sais pas de quoi il s’agit.

Voici l’écran d’accueil d’Adi, ainsi que quelques informations sur les applications qu’elle utilise et pourquoi :

Le téléphone : Samsung Galaxy S24.

Le fond d’écran : Mon écran de verrouillage est un diaporama rotatif de mon enfant de sept mois parce que je suis cette maman maintenant. Mon écran d’accueil est le Monument Continu, qui est un concept d’architecture de science-fiction satirique de la société d’avant-garde Superstudio des années 1970. Il fait partie d’une série d’illustrations d’une immense arcologie stérile, semblable à une grille, qui s’étend à travers le monde entier. Un peu comme une version géante du projet saoudien The Line, sauf que personne n’était censé le faire. en fait, construis-le.

Les applications : Libby, Google Authenticator, Amazon, The New York Times, Simplenote, Google Messages, Bluesky, Feedly, Slack, Horloge, Appareil photo, LastPass, Paprika, Téléphone, Wikipédia, Google Photos, Google Agenda, Google Drive, Stash2Go, Okta Verify, LibraryThing , Fichiers, Spotify, Signal, Gmail, Firefox, Google Maps.

J’ai beaucoup d’inertie sur mon écran d’accueil ; J’ai gardé Google Hangouts là-bas pendant des mois après sa fermeture. J’ai également ajouté quelques trucs après être devenu parent – j’ai commandé sur Amazon peut-être deux fois par mois jusqu’à ce que j’aie une petite créature qui passe constamment en revue des couches, du lait maternisé et des articles aléatoires dont je ne savais pas que les bébés avaient besoin.

Libby: Même si je soutiens pleinement l’idée d’un prêt numérique contrôlé et géré par les bibliothèques, je ne peux pas nier la possibilité d’emprunter un livre aux bibliothèques publiques de New York et de Brooklyn via Libby et de le faire apparaître instantanément sur ma liseuse Kobo. Vous m’avez eu, les partenariats technologiques public-privé. Parfois tu es bon.

Paprika: À une époque de pourriture des liens et de paywalls, c’est le meilleur service que j’ai trouvé pour ouvrir une recette sur Internet, télécharger une copie personnelle et la conserver en permanence sur mon téléphone pour référence. (Il existe également une version de bureau.) C’est simple, sans fioritures, et comprend un calendrier pour planifier les repas et une fonction de liste d’épicerie simple.

Cachette2Go: Je ne tricote plus autant qu’avant (les nourrissons et les aiguilles géantes présentent des problèmes évidents), mais je suis un fervent utilisateur de Ravelry, et quand j’ai commencé à tricoter, c’était la meilleure application tierce que j’ai trouvée. Il conserve la plupart des puissantes options de recherche de modèles du site tout en me permettant de télécharger des photos de mes projets.

Ciel bleu: Lorsque la base d’utilisateurs de Twitter a commencé à se diviser, je n’étais pas sûr que Bluesky s’en sortirait ! Mais mon choix initial, Mastodon, a commencé à ressembler à une corvée – je suis heureux pour les gens qui l’aiment et j’espère qu’il prospère, mon flux vient de se remplir d’un trop grand nombre d’arguments sur la valence idéologique des options de recherche et des citations de messages. À ce stade, certaines de mes communautés Twitter préférées (comme la politique technologique de Twitter) ont migré vers Bluesky, et c’est devenu un bon moyen de suivre ce qui se passe.

BibliothèqueThing: Sans aucun manque de respect envers le créateur de LibraryThing : je n’aime pas LibraryThing. Je n’aime pas les fonctionnalités compliquées de tri et d’annotation que je n’utilise jamais. Je n’aime pas ça, la moitié du temps, ajouter un livre à ma bibliothèque nécessite de redémarrer l’application. Mais j’aime garder une trace des livres que j’ai lus, et Goodreads – avec ses critiques explosives, son potentiel de harcèlement, ses tentatives pour me faire partager mon historique de lecture – me semble tout simplement dégoûtant. Si vous avez une alternative moins bizarre, faites-le-moi savoir.

Feedly: Je me tiens au courant des actualités et des essais sur RSS. J’ai obtenu un compte Feedly lorsque Google Reader s’est arrêté. Cela fonctionne plutôt bien et j’en suis content. Je suis une femme simple, déterminée à mes habitudes.

Wikipédia: Ceci est mon Instagram. J’ai perdu des heures à le faire défiler. Mes onglets actuels incluent Charlotta Bass (la première femme noire à posséder et exploiter un journal américain), Daigo Fukuryū Maru (le bateau de pêche japonais, contaminé par des retombées radioactives dans les années 1950, qui a en partie inspiré Godzilla), et le jeu de tir à la première personne Raven Software de 1995 Hexen : au-delà de l’hérétiqueauquel je n’ai jamais joué.

J’ai également demandé à Adi de partager quelques choses qui l’intéressent en ce moment. Voici ce qu’elle a renvoyé :

je suis en train de lire Le livre d’ailleurs par Keanu Reeves et China Miéville. Je viens à peine de commencer, mais j’aime généralement le goût de Keanu Reeves, et China Miéville est l’un de mes auteurs préférés, donc une collaboration entre eux est une perspective trop délicieuse pour la manquer.

par Keanu Reeves et China Miéville. Je viens à peine de commencer, mais j’aime généralement le goût de Keanu Reeves, et China Miéville est l’un de mes auteurs préférés, donc une collaboration entre eux est une perspective trop délicieuse pour la manquer. Je regarde actuellement l’adaptation tant attendue de Adult Swim de Uzumaki . Comme beaucoup de téléspectateurs, j’ai apprécié le premier épisode et je me suis senti un peu brûlé par la baisse ultérieure de la qualité de l’animation, mais jusqu’à présent, il fait un assez bon travail en compressant un volume massif d’horreur rampante en quelques heures d’anime.

. Comme beaucoup de téléspectateurs, j’ai apprécié le premier épisode et je me suis senti un peu brûlé par la baisse ultérieure de la qualité de l’animation, mais jusqu’à présent, il fait un assez bon travail en compressant un volume massif d’horreur rampante en quelques heures d’anime. je viens de finir de jouer Dragueun jeu de pêche convivial consistant à attraper des abominations surnaturelles pour trouver des artefacts arcaniques qui provoqueront la fin du monde. Je pourrais utiliser un peu plus de variété dans les mini-jeux et les missions secondaires, mais en ce qui concerne les locaux, c’est extrêmement mon truc.

Crowdsourcing

Voici ce que Installateur la communauté est active cette semaine. Je veux aussi savoir ce que tu fais en ce moment ! E-mail [email protected] ou envoyez-moi un message sur Signal — @davidpierce.11 ​​— avec vos recommandations pour tout et n’importe quoi, et nous présenterons ici certains de nos favoris chaque semaine. Pour encore plus de recommandations intéressantes, consultez les réponses à cet article sur les discussions.

«J’ai trouvé et joué beaucoup de Noms de codeune nouvelle version d’application du jeu de société. C’est incroyablement bien pensé, avec de nombreuses variations amusantes et des idées sympas. C’est aussi un achat ponctuel, ce que j’apprécie vraiment ! – Joël

«Certains anciens Fourche les gens ont commencé leur propre truc appelé Entendre des choses et j’ai commencé avec une playlist qui tue de la meilleure musique de la décennie jusqu’à présent. Et avant que quiconque ne le demande, oui, ils ont une section « blog ». -Christine

«Je viens de terminer le livre de Hideo Yokoyama Six Quatre. Ce doit être le roman policier le plus étrange et le plus unique que j’ai jamais lu. Je le recommande vivement.” – Laszlo

«J’aime vraiment Chat IA DuckDuckGoqui comprend les modèles ChatGPT, Claude, Llama et Mixtral, où les discussions sont privées et ne sont jamais enregistrées ni utilisées pour entraîner des modèles d’IA. En tant qu’utilisateur soucieux de la confidentialité, je trouve cela vraiment utile. – Shyam

« Charli XCX Gosse album de remixes – la programmation d’invités la plus chaude depuis la pandémie. –Dariusz

«C’est stupide, trop cher et trop sophistiqué. Je viens d’en avoir trois Poubelles Simplehuman pour mes salles de bains. Il est construit comme un tank, et ces choses m’accompagneront dans ma tombe. -Brian

« Voici un jeu amusant que vous devriez découvrir : le studio s’appelle Lac rouilléet ils proposent 15 à 20 jeux pointer-cliquer qui sont tous connectés à une histoire globale. Il traite du meurtre, de la réincarnation et de la famille, et ils sont vraiment bons ! je commencerais par Paradoxe parce que c’est celui avec lequel j’ai commencé. – Lévi

« J’ai découvert que Netflix a un Dragueur de mines dans leur catalogue de jeux. Ce n’est rien de spécial, mais c’est une version solide et raffinée du jeu, et c’est mon jeu mobile par défaut depuis la semaine dernière. -Justin

«J’ai reçu un coup de pied d’Ursula K. Le Guin et j’ai lu Les dépossédés. Cela approfondit la réflexion sur ce que serait une société basée sur des principes anarchistes, ainsi que des tonnes de bonté de science-fiction du milieu du siècle. -Richard

Se déconnecter