L’iPad Mini 7 présente des modifications matérielles d’affichage qui corrigent probablement le défilement de gelée

L’une des principales plaintes concernant l’iPad mini 6 de la génération précédente était le « défilement en gelée » ou le déchirement de l’écran, et il semble que ce soit un problème qu’Apple aurait pu résoudre avec des mises à jour matérielles de l’écran de l’iPad mini 7.



Dans le dernier épisode de le podcast des six couleursJason Snell et Dan Moren ont discuté du nouveau ‌iPad mini 7‌ et ont partagé quelques informations sur l’écran. Snell a déclaré qu’il croyait comprendre qu’il y avait eu des ajustements non spécifiés au matériel d’affichage du ‌iPad mini 7‌ qui devraient faire une différence en ce qui concerne le défilement de la gelée.

Snell n’a pas fourni de source, mais ses informations proviennent probablement directement d’Apple. Cependant, il n’y a qu’une « implication » selon laquelle les changements visaient à corriger le défilement de la gelée, et Snell a clairement indiqué que, comme personne n’a encore vu le ‌iPad mini 7‌, il n’y a aucune information concrète. « Je suppose que c’est différent », a-t-il déclaré. « Et peut-être mieux. Et peut-être disparu. »

Le défilement Jelly est un problème d’affichage qui entraîne une désynchronisation du texte ou des images d’un côté de l’écran avec l’autre côté. Le résultat est un texte ou des images qui peuvent sembler inclinés vers le bas en raison d’une inadéquation du taux de rafraîchissement de l’écran, et pour certaines personnes, une fois que vous avez remarqué le problème, il est difficile de l’ignorer.

Les propriétaires d’iPad mini‌ 6 ont commencé à remarquer le défilement de gelée en mode portrait sur l’appareil peu de temps après son lancement en 2021. Certains utilisateurs n’étaient pas gênés par l’effet, tandis que d’autres ont déclaré que c’était irritant à regarder et pouvait provoquer une fatigue oculaire.

La plupart, sinon la totalité, des unités ‌iPad mini‌ 6 semblaient être touchées, mais le degré d’impact variait d’un utilisateur à l’autre en raison des différentes tolérances de déchirure de l’écran. L’effet a probablement eu un impact sur les iPad précédents, mais il semblait être plus visible sur le ‌iPad mini‌ 6.

Les rumeurs sur l’iPad mini 7‌ suggéraient qu’Apple ferait pivoter l’ensemble d’écran afin de réduire le défilement de la gelée, il est donc possible qu’Apple ait fait quelque chose comme ça pour minimiser le problème dans le modèle de septième génération.

Le ‌iPad mini 7‌ est disponible en précommande et devrait être lancé le mercredi 23 octobre. Une fois la tablette disponible, les utilisateurs pourront voir par eux-mêmes si le défilement de gelée a été résolu, et un démontage d’iFixit donnera un aperçu de toute modification matérielle. Nous recevrons également probablement des critiques avant le lancement des modèles ‌iPad mini 7‌, afin que nous puissions avoir une réponse plus ferme à la question du défilement de la gelée dans quelques jours.