L’iPad mini 7 devrait apporter une mise à jour mineure des spécifications

Selon certaines rumeurs, Apple préparerait un nouvel iPad mini de septième génération qui devrait être lancé dans un avenir pas trop lointain, avec un aperçu d’un leaker suggérant que la mise à jour pourrait n’être rien de plus qu’une légère modification des spécifications, le nouvel appareil bénéficiant d’une amélioration. puce et rien d’autre.

Comme le rapporte AppleInsiderun post sur X, officiellement Twitter, par @Tech_Reve affirme que le prochain iPad mini d’Apple, l’iPad mini 7, sera doté d’un processeur d’application (AP) amélioré, la nouvelle puce devant être la seule nouveauté du modèle actualisé.

L’iPad mini actuel d’Apple est équipé de la puce A15 Bionic, qui a fait ses débuts avec la série iPhone 13, l’iPhone SE (3e génération), l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus et l’Apple TV 4K (3e génération).

La nouvelle rumeur s’aligne sur les affirmations de l’analyste respecté du secteur Ming-Chi Kuo, qui a suggéré à la fin de l’année dernière qu’un nouvel iPad mini pourrait être lancé en 2023, ajoutant que la mise à niveau serait mineure par rapport au modèle de la génération actuelle. rapportant que la prochaine génération ne comportera probablement qu’une amélioration des spécifications grâce à une puce améliorée.

À l’époque, Kuo avait déclaré qu’il s’attendait à ce que les livraisons massives du nouvel appareil commencent d’ici la fin de 2023 ou au premier semestre 2024, bien qu’aucun autre détail n’ait été partagé sur ce à quoi s’attendre du prochain iPad mini. qui a fait l’objet pour la dernière fois d’une refonte majeure comprenant un écran Liquid Retina plus grand de 8,3 pouces, un design tout écran, une puce A15 Bionic, Center Stage, 5G et plus encore.