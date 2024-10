L’iPad mini 7 a peut-être résolu le problème de longue date du « défilement en gelée » d’Apple

Lors de notre examen de l’iPad mini (2021), nous n’avons remarqué aucun problème majeur avec l’affichage sur la version de sixième génération de la tablette, mais l’ardoise a suscité des plaintes concernant un problème de « défilement en gelée » – qu’Apple a apparemment résolu maintenant. avec l’iPad mini 7.

Si vous êtes nouveau dans la saga, le défilement en gelée est l’endroit où un côté de l’écran se rafraîchit plus lentement que l’autre, provoquant un effet discordant lors du défilement de haut en bas, en particulier sur les pages de texte. Apple a déclaré que ce n’était pas un problème, mais cela continue de gêner certains.

Notre test de l’iPad mini de 7e génération (2024) est toujours en cours et il sera mis en vente le 23 octobre. Entre-temps, le célèbre commentateur Apple Jason Snell a déclaré sur son Podcast Six Couleurs (via MacRumeurs) qu’il estime que le problème est désormais réglé.

Snell n’est pas entré dans les détails spécifiques de la modification ni n’a indiqué d’où il a obtenu ses informations, mais ses liens étroits avec Apple en font une indication crédible – même si le nouvel iPad mini est livré avec un panneau LCD de 8,3 pouces qui apparaît être presque identique à l’écran du modèle précédent.

L’iPad mini 6, lancé en 2021 (Crédit image : TechRadar)

L’ampleur de cette affaire dépend de la mesure dans laquelle le défilement de la gelée sur l’iPad mini 6 a gâché votre expérience visuelle. Apple est resté catégorique sur le fait qu’il n’y avait pas de problème, et cela n’était perceptible qu’en mode portrait – mais une fois que vous l’avez vu, il était alors difficile de ne pas le voir lorsque vous utilisez la tablette.

C’était certainement un problème suffisant pour que nous le mentionnions dans notre liste de 5 limitations potentiellement ennuyeuses de l’iPad mini 7. Hormis une amélioration des performances, il n’y a pas beaucoup de mises à niveau sur la nouvelle gamme, même si elle sera capable d’exécuter Apple Intelligence.

Selon une rumeur qui a fait surface l’année dernière, les changements dans la façon dont l’iPad mini est assemblé sont responsables de l’éradication du défilement de gelée. Quoi qu’il se passe dans les coulisses, ce sera une amélioration bienvenue.

Vous pouvez précommander l’iPad mini 7 dès maintenant auprès d’Apple, ou attendre mercredi pour aller le récupérer en magasin. Le prix commence à 499 $ / 499 £ / 799 AU $ – cela vous donne 128 Go de stockage, avec des modèles de 256 Go et 512 Go également disponibles.