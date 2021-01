Selon certaines rumeurs, Apple travaillait sur les modèles iPad Pro et Air de nouvelle génération depuis un certain temps, bien que nous ayons à peine entendu parler de son modèle iPad mini abordable. La société a actualisé la « mini » série pour la dernière fois en 2019, mais il semble que la société de technologie basée à Cupertino travaille sur une nouvelle gamme. Les rendus présumés de l’iPad mini de nouvelle génération (ou de la sixième génération) soulignent qu’Apple pourrait enfin réduire les lunettes sur sa tablette abordable tout en conservant l’identifiant tactile. De plus, l’iPad peut également inclure la prise casque.

Les prétendus rendus basés sur la CAO de l’iPad Mini 6 sont apparus sur la publication italienne Pigtou en collaboration avec le pronostiqueur David Kowalsk (@ xleaks7 sur Twitter). Les rendus mettent en évidence la tablette Apple dans la finition de couleur noire avec des bords arrondis. Les cadres de l’écran ont été considérablement réduits et le panneau avant dispose désormais d’une découpe perforée pour la caméra selfie. À l’arrière, l’iPad mini conserverait l’unique caméra arrière en haut à gauche. De plus, nous pouvons remarquer la grille du haut-parleur en bas à côté de ce qui semble être un port USB Type-C. Apple a commencé à adopter le port USB-C avec les derniers modèles iPad Pro et la série iPhone 12.

Le côté droit de l’iPad mini 6 comprend également les boutons de volume, selon les rendus présumés. Notamment, le même côté a un autre port qui abrite apparemment le plateau SIM pour la variante compatible LTE. Le rapport affirme que le nouvel iPad mini mesurera 203,2 mm de haut, 134,8 mm de large et 6,25 mm d’épaisseur. Pour rappel, l’iPad mini 5 mesure le même en terme de hauteur et de largeur mais est relativement plus fin – 6,1 mm. Il devrait comporter un chipset Apple A12 ou A13 Bionic. Le rapport ne clarifie pas les prix ou les détails de la date de lancement.

Les lecteurs doivent noter qu’Apple n’a pas encore annoncé le développement de l’iPad mini de nouvelle génération et que toutes les informations susmentionnées doivent être prises avec une pincée de sel.