L’iPad devait révolutionner l’accessibilité. Ce qui s’est passé?

L’affichage TouchChat par défaut de l’appareil de communication de PRC-Saltillo, par exemple, se compose de 12 rangées de huit boutons affichant un mélange de lettres, d’icônes d’objet (« pomme »), d’icônes de catégorie (« nourriture ») et d’éléments de navigation (flèches arrière) -beaucoup d’entre eux dans des couleurs néon criardes. Une partie de ce que je trouve exaspérant à propos de l’interface est la façon dont elle traite chaque bouton de la même manière – ils ont tous la même taille, 200 par 200 pixels, et il n’y a aucune logique évidente pour le placement des boutons, la taille du texte ou la capitalisation. Certains mots sont curieusement abrégés (« DESCRB ») tandis que d’autres (« merci ») sont réduits pour s’adapter à la largeur de la boîte. Le graphique pour « cool » est un bonhomme allumette souriant qui lève le pouce ; mis à part le fait qu’il est redondant avec « bon » (un pouce levé uniquement), « oui » et « comme » (les deux visages souriants), que se passe-t-il si l’utilisateur veut dire froid en température ?

Les principes établis de hiérarchie des informations et de conception d’interface pour les appareils AAC ne sont pas standard – c’est à Surabian de définir le nombre et la taille des boutons sur chaque écran, ainsi que la taille des icônes, la taille des caractères et si la position d’un bouton doit changer ou rester fixé.

« Tout évolue lentement car il doit être compatible avec le passé, ce qui signifie que si le passé était un peu maladroit, une partie du présent l’est aussi. » Mark Surabian, consultant CAA

J’avais appelé Surabian dans l’espoir d’être séduit. Quand lui et moi nous sommes rencontrés dans un café du sud de Manhattan, j’ai été enthousiasmé par la mallette à roulettes à ses côtés, pensant qu’il pourrait me montrer les trucs les plus cool qui se passent en CAA. Mais j’ai de nouveau été mitigé.

Parce que la réalité est la suivante : la dernière avancée majeure de la technologie AAC s’est produite il y a 13 ans, une éternité dans le temps technologique. Le 3 avril 2010, Steve Jobs a lancé l’iPad. Ce qui pour la plupart des gens était fondamentalement un facteur de forme plus pratique était quelque chose de beaucoup plus important pour les non-locuteurs : une révolution qui change la vie dans l’accès à un appareil de communication attrayant, portable et puissant pour seulement quelques centaines de dollars. Comme les smartphones, les iPad avaient des écrans tactiles intégrés, mais avec l’avantage clé de plus d’espace pour afficher des dizaines de boutons à base d’icônes sur un seul écran. Et pour la première fois, les utilisateurs de CAA pouvaient utiliser le même appareil qu’ils utilisaient pour parler pour faire d’autres choses, comme du texte, FaceTime, naviguer sur le Web, regarder des films, enregistrer de l’audio et partager des photos.

« Les districts scolaires et les parents achetaient un iPad, nous l’apportaient et disaient » Faites en sorte que ça marche « », ont écrit Heidi LoStracco et Renee Shevchenko, deux orthophonistes basées à Philadelphie qui travaillaient exclusivement avec des enfants non parlants. « C’est arrivé au point où quelqu’un nous demandait chaque jour des applications iPad pour la CAA. Nous leur disions : « Il n’y a pas encore vraiment d’application de CAA efficace, mais quand il y en aura, nous serons les premiers à vous en parler. »

Une pièce de matériel, aussi impressionnante soit-elle, n’a de valeur que ce qu’une personne peut en faire. Après la sortie de l’iPad, le flot de nouvelles applications AAC faciles à utiliser que LoStracco, Shevchenko et leurs clients voulaient n’est jamais venu.

Aujourd’hui, il existe environ une demi-douzaine d’applications, chacune vendue au prix de 200 à 300 dollars, qui s’appuient sur des conventions vieilles de 30 ans demandant aux utilisateurs de choisir parmi des menus d’icônes grossièrement dessinées pour produire du texte et de la parole synthétisée. Au-delà du prix élevé, la plupart des applications AAC nécessitent une personnalisation par un spécialiste qualifié pour être utiles. Cela pourrait être la raison pour laquelle l’accès reste un problème ; LoStracco et Shevchenko affirment que seulement 10 % des personnes non parlantes aux États-Unis utilisent la technologie. (AAC Counts, un projet de CommunicationFIRST, une organisation nationale de défense des personnes ayant des troubles de la parole, a récemment souligné le besoin de meilleures données sur les utilisateurs de CAA.)

Il n’y a pas beaucoup d’autres options disponibles, bien que les possibilités dépendent des capacités de l’utilisateur. Les non-locuteurs alphabétisés avec un contrôle moteur total de leurs bras, mains et doigts, par exemple, peuvent utiliser un logiciel de synthèse vocale facilement disponible sur un smartphone, une tablette, un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Ceux dont la motricité fine est limitée peuvent également utiliser ces applications à l’aide d’un pointeur laser contrôlé par les yeux, d’un pointeur physique attaché à leur tête ou d’une autre personne pour les aider à faire fonctionner un écran tactile, une souris ou un clavier. Les options diminuent pour les utilisateurs pré-alphabétisés et souffrant de troubles cognitifs qui communiquent avec des vocabulaires basés sur des images. Pour ma fille, j’ai été brièvement intrigué par une option « mid-tech » – le Logan ProxTalker, une console de 13 pouces avec un haut-parleur intégré et un kit d’étiquettes sonores compatibles RFID. L’une des cinq stations de la console reconnaît les balises, chacune préprogrammée pour prononcer son icône unique. Mais ensuite j’ai vu son prix : 3 000 $ pour 140 balises. (Pour le contexte, les National Institutes of Health estiment qu’un enfant moyen de cinq ans peut reconnaître plus de 10 000 mots.)