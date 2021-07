L’iPad Air à venir pour obtenir deux caméras et un design de type Pro, l’iPad mini aura un écran plus grand

Le prochain rafraîchissement de l’iPad Air (5e génération) adoptera le châssis de l’actuel iPad Pro 11 (2021), écrit le blog japonais Mac Otakara, sur la base des informations de la chaîne d’approvisionnement.

Les deux sont déjà assez similaires avec des côtés carrés et un lecteur d’empreintes digitales TouchID monté sur le côté. Cependant, le nouveau design inclura l’obtention d’un deuxième appareil photo à l’arrière, d’un tireur ultra large et éventuellement d’un capteur LiDAR. Cette dernière partie est cependant peu probable.

Apple voudra maintenir une certaine séparation entre l’Air et le Pro. Une partie de cela sera le chipset – le blog dit seulement un Apple A15, alias le chipset iPhone 13, plutôt que d’obtenir un M1 ultra rapide comme le Pro. Néanmoins, la nouvelle puce sera dotée d’une connectivité 5G, une première pour la gamme Air.

Passer d’un écran LCD IPS à un écran OLED est possible car le 11″ Pro est censé bénéficier d’un rafraîchissement à mi-cycle avec un panneau mini-LED. On dit également que la cinquième génération d’Air bénéficiera d’une mise à niveau des haut-parleurs, passant de 2 haut-parleurs à 4.

Le nouvel iPad mini était censé hériter du design Air (mais réduit), cependant, le blog écrit que le nouveau mini conservera le design global de l’ancien modèle. Cependant, il sera équipé d’un écran plus grand de 8,4 pouces (au lieu de 7,9 pouces). Ross Young, qui surveille également de près les chaînes d’approvisionnement en électronique, le confirme plus ou moins, affirmant que le mini aura un Écran 8,3″ grâce à des lunettes plus fines et à la suppression du bouton Home.







Les premiers rendus de l’iPad mini montrant la conception supposée basée sur Air

Ainsi, le mini subira quelques modifications de conception, même si elles ne sont pas aussi étendues que prévu à l’origine. Cependant, la puissance de traitement sera réduite, passant de l’Apple A12 du modèle 2019 à l’Apple A14 de la série actuelle de l’iPhone 12.

Une refonte plus importante de l’iPad vanille et de l’iPad mini pourrait ne pas arriver avant 2022 ou plus tard. On ne sait pas si et quand ces deux modèles s’éloignent du port Lightning au profit de l’USB-C, mais certaines sources disent que cela se produira dès cette prochaine génération.

La source (en japonais) | Passant par