L’iPad 9e génération d’Apple coûte 199 $ pour le Prime Day d’octobre

Jason Cipriani/ZDNET

La saison d’automne est là, et l’une des offres les plus intéressantes est en ligne maintenant : un iPad de 9e génération pour 199 $, soit une réduction de 130 $, grâce à la vente Prime Big Deal Days d’Amazon d’octobre.

Aussi : Les meilleures offres Prime Day d’octobre

Chez Amazon, l’iPad de 9e génération d’Apple avec un écran de 10,2 pouces est tombé à 200 $, soit 130 $ de moins que son prix de départ standard. Cela vous donne 64 Go de stockage et une connexion Wi-Fi uniquement. Cela correspond à l’offre exceptionnelle que nous avons vue lors de la fête du Travail il y a quelques mois, et cela représente une économie importante pour un iPad, étant donné que les produits Apple ne sont pas souvent vendus (même pour les modèles plus anciens).

Le iPad de 9e générationinitialement sorti en 2021, se situe au bas de la gamme Apple en tant qu’offre d’entrée de gamme. Malgré cela, cela reste une excellente tablette si tout ce dont vous avez besoin est une machine Netflix, quelque chose pour consulter vos e-mails ou faire du shopping, ou une distraction pour vos enfants. Le design est assez démodé avec de gros cadres et un bouton Accueil avec Touch ID, mais il est parfaitement fonctionnel. (En fait, j’aime toujours tenir cet iPad en particulier puisque vous avez un endroit où passer vos pouces sans bloquer l’écran.)

Lire la critique : Apple iPad (2021) : s’il n’est pas cassé, ne le réparez pas

Apple inclut un écran Retina de 10,2 pouces parfaitement adapté pour diffuser vos films préférés, lire des livres électroniques, jouer et même dessiner grâce à la prise en charge de l’Apple Pencil. À l’intérieur, il y a un processeur A13 Bionic, la même puce que les iPhone 11 et 11 Pro, qui offre des performances rapides et de nombreuses années de mises à jour logicielles (attendez-vous à ce que cet iPad bénéficie d’au moins quelques années supplémentaires de mises à niveau iOS si l’historique est une indication ).

Vous bénéficierez également de 10 heures d’autonomie, de haut-parleurs stéréo, de caméras avant et arrière et du très convoité port Lightning, parfait pour tous ceux qui n’ont pas encore passé à l’USB-C. Même s’il ne vous offrira pas les vitesses fulgurantes ni la technologie d’affichage impeccable d’un iPad Pro, pour moins de 200 $, cet iPad c’est beaucoup. Mais lancez-vous vite : l’accord pourrait être conclu avant que vous ne vous en rendiez compte.