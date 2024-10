L’iPad 10 d’Apple est en vente pour 50 $ de réduction dès maintenant • Blog iPhone au Canada

Si vous attendiez une vente sur L’iPad 10e génération d’Appleil est actuellement en vente pour 50$ de rabais sur Amazon.ca.

L’iPad 10 dispose de plusieurs améliorations par rapport au précédent iPad 9, notamment une puce A14 Bionic plus puissante, un écran Liquid Retina plus grand de 10,9 pouces et la prise en charge du Wi-Fi 6 pour une connectivité plus rapide.

Nous avons récemment vu le vieillissant iPad 9 être mis en vente pour aussi peu que 299 $ chez La Source.

Il est doté d’appareils photo avant et arrière de 12 MP pour une photographie et une vidéo améliorées, d’une autonomie d’une journée et jusqu’à 256 Go de stockage. L’appareil prend en charge l’Apple Pencil (1ère génération) et le Magic Keyboard Folio. Vous bénéficiez également de Touch ID dans le bouton d’alimentation et d’un nouveau design.

Seul le rose en Wi-Fi de 64 Go coûte actuellement 449 $, mais vous pouvez également faire correspondre les prix chez d’autres détaillants. Le Black Friday du mois prochain pourrait entraîner une baisse des prix, mais si vous recherchez une vente, en voici une disponible dès maintenant.

Cliquez ici pour sauter sur l’iPad 10 alors qu’il est en vente sur Amazon.ca.