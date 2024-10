Lip Reader révèle ce qui aurait été dit entre Nicole Kidman et Salma Hayek dans la vidéo du défilé de mode Balenciaga | Nicole Kidman, Salma Hayek, Salma Hayek Pinault | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Lecteur labial médico-légal Jérémy Freeman examiné cette vidéo de Nicole Kidman et Salma Hayek qui circule en ligne.

Si vous ne l’avez pas vu, la vidéo a été prise le mois dernier lors du défilé Balenciaga pendant la Fashion Week de Paris alors qu’ils posaient pour des photos devant une tonne de personnes et de photographes.

Continuez à lire pour en savoir plus…

Dans le vidéo, Jérémie prétend que Salma dit à Nicole (via Page six), « Tournons-nous ici. »

Alors, Jérémie réclamations Nicole a répondu : « Hé, je vais bien, je vais bien. Là, ça suffit, ça va.

Apparemment, Salma a également dit : « Nous devons…. » et « C’est bien, c’est bien », avant d’enrouler son bras autour de lui. Katy Perry pour prendre une photo.

Une source a déclaré TMZ qu’il n’y a pas non plus de problème entre les deux hommes et que le « clip a lieu après la fin du spectacle et Nicole Kidman était sur le point de sortir.

Découvrez toutes les célébrités présentes à la soirée étoilée Balenciaga défilé de mode !