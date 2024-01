L’Iowa Wrestling Cruises remporte une victoire sur la route 36-6 contre l’Illinois

L’Iowa a remporté huit des 10 matchs lors d’une victoire 36-6 contre l’Illinois le vendredi 26 janvier à Champaign, dans l’Illinois.

Première période : Madrigal se prolonge sur un tir mais l’impasse est annoncée à 1 min 38 s de la fin. Tiré par Madrigal alors qu’il pousse Schriever hors des limites mais pas de retrait à une minute de la fin. Aucun score.

Deuxième période : Madrigal tombe et sort en 43 secondes avec un sit-out. Madrigal mène 1-0. Madrigal frappe un simple et l’action va jusqu’au bord. Schriever sort et nous sommes de retour au centre. Madrigal mène 1-0 après deux.

Troisième période : Schriever décroche et s’échappe en 21 secondes puis frappe un tir pour un retrait et une avance de 4-1. Schriever obtient une inclinaison au bord du tapis et quatre points de quasi-chute. Schriever mène 8-1. Schriever termine la période pour une décision majeure 9-1 après le calcul du temps de parcours.

Iowa 4, Illinois 0

141 : Brody Teske (Iowa) décision Will Baysinger (Illinois), 5-0

Première période : aucun but pendant deux minutes. Bel échange à 20 secondes de la fin mais l’action sort des limites sans aucun score pour terminer la période.

Deuxième période : Baysinger reprend mais Teske roule toujours à mi-chemin de la période. Avertissement de décrochage sur Baysinger en bas. Teske traverse la période. Toujours pas de score.

Troisième période : Teske décroche mais Baysinger semble déterminé à rouler en lançant en mi-temps mais laisse Teske partir en 18 secondes. Teske mène, 1-0. Teske tombe sur la jambe pour un retrait et une avance de 4-0. Le temps presse sur les points de retard mais gagne 5-0 avec le temps de conduite.

Iowa 7, Illinois 0

Première période : Aucun but à mi-temps. Beaucoup de combats à mains nues mais aucun score.

Deuxième période : Webster démarre en bas et s’échappe avec un stand-up en 32 secondes. Webster mène 1-0 après une deuxième période sans issue.

Troisième période : Rathjen part du bas, se relève et s’échappe pour égaliser le score 1-1. Webster réussit un tir quelques secondes plus tard mais Rathjen contre. Rathjen est prolongé sur un tir mais s’assoit et n’est pas abattu.

Victoire soudaine : Rathjen tente une remise en jeu alors que l’action reprend. Rathjen tente de tirer mais Webster contre et obtient le retrait en 1:02. Webster gagne 4-1.

Iowa 7, Illinois 3

Première période : Franek réussit un simple près du bord et ramène Roberts au milieu et marque finalement avec 1 :37 à jouer pour une avance de 3-0. Je cale sur Roberts à 50 secondes de la fin. Calage sur Franek à 28 secondes de la fin. Roberts frappe un interrupteur à 28 secondes de la fin pour son premier point. Franek mène 3-1.

Deuxième période : Franek démarre en bas et s’échappe en huit secondes. Franek frappe un simple consécutif pour un autre retrait et une avance de 7-1. Roberts s’échappe avec 49 secondes à jouer. Avertissement de décrochage contre Roberts hors des limites, ce qui donne à Franek une avance de 8-2. Un troisième retrait pour Franek à 15 secondes de la fin. Il mène 11-2 à la pause.

Troisième période : Roberts démarre en bas et s’échappe en six secondes. Avertissement de décrochage contre Roberts plus un retrait mais Franek porte le score à 15-3. Le jeu Take-em-down-let up-em-up rapporte une technologie de 21-5.

Iowa 12, Illinois 3

Première période : Caliendo frappe le premier avec un retrait en 38 secondes pour mener 3-0. Caliendo conduit sur une barre de bras mais Moore la repousse momentanément pendant que Caliendo occupe la position. Caliendo travaille toujours sur une inclinaison de barre et obtient quatre points de quasi-chute, mais Moore s’échappe. Caliendo mène 7-1. Caliendo choisit la jambe, Moore passe, mais Caliendo obtient le retrait pour une avance de 10-1.

Deuxième période : Caliendo démarre en bas et sort en neuf secondes pour mener 11-1. Un autre tir bas à la cheville permet un autre retrait et une avance de 14-1. Une libération intentionnelle fait 14-2. Moore se prolonge sur un tir, Caliendo bourre la tête et obtient le retrait et un tech 17-2.

Iowa 17, Illinois 3

174 : #13 Patrick Kennedy (Iowa) décision #5 Edmond Ruth (Illinois), 5-1

Première période : Aucun but à mi-temps. Kennedy est sorti d’un single profond à 35 secondes de la fin. Toujours aucun score à la fin du temps imparti.

Deuxième période : Kennedy démarre en bas et s’échappe en 16 secondes. Ruth réussit un autre joli coup mais Kennedy défend et nous sommes toujours neutres. Kennedy mène 1-0 à la fin du temps imparti.

Troisième période : Ruth commence en bas et s’échappe en cinq secondes pour égaliser le score, 1-1. Simple par Kennedy avec 1:35 à jouer et couvre finalement pour un retrait et une avance de 4-1. Kennedy élimine Ruth pour une victoire 5-1 avec le temps de conduite.

Iowa 20, Illinois 3

184 : #30 Dylan Connell (Illinois) décision Aiden Riggins (Iowa), 4-1 SV

Première période : Tête vers le tir intérieur de Connell mais Riggins s’échappe. Pas de score.

Deuxième période : Connell choisit et s’échappe en 19 secondes pour une avance de 1-0.

Troisième période : L’évasion de Riggins porte le score à 1-1.

Victoire soudaine : Connell assure le retrait pour une victoire 4-1.

Iowa 20, Illinois 6

197 : #13 Zach Glazier (Iowa) chute technique Joey Braunagel (Illinois), 18-3

Première période : Glazier frappe un simple et marque en 45 secondes pour une avance de 3-0. Évasion de Braunagel et un autre retrait, relâchement et retrait pour une avance de 11-2. Le jeu de retrait et de libération mène à une avance de 14-3 à la pause.

Deuxième période : Glazier part en bas et s’échappe immédiatement pour prendre une avance de 15-3. Glazier court pour un autre retrait et un technicien 18-3.

Iowa 25, Illinois 6

285 : Bradley Hill (Iowa) tombe Peter Marinopolous (Illinois)

Première période : Hill tient bon sur une seule jambe, puis passe aux points proches de la chute pour une avance de 7-0. Une évasion porte le score à 7-1. Un autre retrait près du bord porte le score à 10-1 avec 1:11 à jouer. Une libération intentionnelle de Hill porte le score à 10-2. Simple par Hill, le compteur Wizzer hors des limites ne rapporte aucun point. Hill mène 10-2 après un arrêt tardif sur Marinopolous en fin de période.

Deuxième période : Marinopolous démarre en bas et s’échappe en 30 secondes. Hill marque hors des limites pour une avance de 14-4 à 25 secondes de la fin.

Troisième période : Hill démarre en bas et s’échappe en 10 secondes pour prendre une avance de 15-4. Une paire de mises au sol puis un berceau mènent à une chute pour Hill.

Iowa 31, Illinois 6

Première période : Aucun but à mi-temps. Calage à la limite contre Cardani. Tir lointain de Cardani avec 1:10 à jouer mais Ayala contre-attaque avec un simple et Ayala contre-attaque pour un retrait à 55 secondes de la fin.

Deuxième période : Ayala choisit et s’échappe en huit secondes pour mener 4-0. Ayala passe à un deux contre un mais l’action sort des limites. Cardani se prolonge sur un tir mais égalise à 1:12. Ayala passe à un double pour un autre retrait et une avance de 8-0.

Troisième période : Cardani commence en bas et s’échappe mais Ayala obtient un autre retrait pour une avance de 12-2, puis un autre retrait pour une avance de 15-3. Ayala marque sur un autre simple pour un tech de 18-3.

Iowa 36, ​​Illinois 6