« L’Iowa va être grand ouvert » : un leader chrétien déclare que les évangéliques abandonnent Trump

Malgré les problèmes juridiques croissants de l’ancien président Donald Trump, il détient toujours une avance considérable dans les primaires du Parti républicain. Alors que les sondages actuels indiquent qu’il ne sera peut-être pas possible pour aucun candidat de le battre, un leader évangélique a déclaré à CBN News que ce n’est pas ce qu’il entend de la part des électeurs évangéliques de l’Iowa, le premier État du caucus républicain du pays.

« Je pense que l’Iowa va être grand ouvert, je pense qu’il est très ouvert pour vaincre Donald Trump », a déclaré Bob Vander Plaats de The Family Leader dans l’Iowa à CBN News.

Les évangéliques conservateurs ont joué un rôle clé dans l’envoi de Trump à la Maison Blanche en 2016. Bien qu’il ait tenu de nombreuses promesses politiques, les électeurs de l’Iowa ont déclaré à CBN News que son comportement cette fois-ci reste un défi pour le bloc électoral basé sur les valeurs. Cela laisse l’espoir aux candidats républicains pour 2024 d’avoir une opportunité de réduire à néant le soutien évangélique du favori.

Dans une récente interview avec CBN News, Vander Plaats a émis de sérieux doutes sur l’avance de Trump dans les sondages primaires, avec sondages récents ce qui indique que l’avance est d’environ 26 points dans l’Iowa.

« Tout d’abord, ce n’est pas mon premier rodéo, donc j’ai déjà regardé les sondages et en 2008, Giuliani aurait été votre candidat, en 12 Rick Perry aurait été votre candidat, en 16 Jeb Bush ou Scott Walker auraient été votre candidat. votre candidat, et je ne vois rien sur le terrain qui soutienne une telle marge dans les sondages », a-t-il expliqué.

Vander Plaats a prédit avec succès les trois derniers vainqueurs du caucus républicain dans l’Iowa, Ted Cruz en 2016, Rick Santorum en 2012 et Mike Huckabee en 2008. Il a déclaré à CBN News qu’il déterminerait aux alentours de Thanksgiving s’il soutiendrait ou non, et il croit les électeurs évangéliques se concentrent sur une question clé.

« Qui peut gagner en 2024 », a déclaré Vander Plaats. « Et je dirais que c’est plus une priorité qu’auparavant. Tous les deux ans, nous disons que c’est l’élection la plus importante de notre vie, en 2024, nous croyons vraiment que c’est l’élection la plus importante de notre vie, que nous croyons qu’une Un homme d’État chrétien conservateur doit gagner en 2024. »

L’ancien vice-président Mike Pence est l’un des candidats à l’élection de 2024 qui espère s’imposer comme le champion des électeurs évangéliques. CBN News s’est récemment entretenu avec Pence dans l’Iowa après un sommet sur la liberté religieuse qu’il a organisé avec les dirigeants des collèges chrétiens du pays.

« J’espère que les gens me voient comme le conservateur le plus constant dans cette course », a déclaré Pence à CBN News. « Je pense que le défi aujourd’hui, avec l’évolution de la culture, est de garantir que nous défendons le droit à l’éducation religieuse en Amérique. Le premier amendement protège la liberté de religion dans ce pays et, en tant que président des États-Unis, je nommerai des juges. à nos tribunaux à tous les niveaux qui défendront la liberté religieuse.

Pence dit à CBN News qu’il pense qu’il est bien connu, mais pas bien connu.

« Les gens me connaissent comme ce vice-président loyal qui se tient aux côtés du président tout au long d’une administration conséquente. J’ai toujours été fidèle au président Donald Trump jusqu’à ce que mon serment envers la Constitution m’exige de faire autrement », a déclaré Pence. « Mais ils ne savent peut-être pas que j’étais gouverneur d’un État qui équilibrait les budgets, réduisait les impôts, avait un emploi record, défendait le droit à la vie, défendait le choix éducatif des parents. »

Son programme comprend des plans visant à mettre fin à l’inflation, à rendre l’Amérique indépendante en matière énergétique d’ici 2040 et à promulguer une norme nationale minimale en matière d’avortement.

« Je vais être un champion de la vie dans le Bureau Ovale et je crois que le moment est venu d’établir une norme nationale minimale, même si je soutiendrai fermement la législation sur le rythme cardiaque à six semaines, la législation sur la douleur est plus proche de 15 semaines, mais je Je pense qu’avoir une norme nationale minimale qui alignerait davantage la loi américaine sur celle des autres pays occidentaux est une idée dont le moment est venu et qui est soutenue par plus de 70 % des Américains », a déclaré Pence.

Des sondages récents donnent à Pence une opinion d’environ 3 % dans l’Iowa. Au cours de la campagne électorale, Pence a rencontré un mélange de personnes le traitant de traître ou le remerciant pour ses actions visant à certifier la victoire électorale du président Joe Biden le 6 janvier 2020.

« Le peuple américain mérite de savoir que le président m’a demandé de le choisir plutôt que de prêter serment à la Constitution, mais j’ai choisi la Constitution et je le ferai toujours », a déclaré Pence à CBN News. « Je dois vous dire que même si j’entends occasionnellement des détracteurs, ma femme et moi encore cette semaine à la foire de l’État de l’Iowa, nous sommes profondément touchés par le nombre de personnes qui sont venues nous remercier pour la position que nous avons prise ce jour-là. »

Alors qu’il partage son message dans l’Iowa, les électeurs l’écoutent.

« Nous étions un peu inquiets de la façon dont il avait géré son mandat avec Trump, mais je pense que plus j’en entends parler, plus il en faisait, il lui était fidèle », a déclaré Patrick d’Oskaloosa, Iowa, à CBN News.

Mais Vander Plaats considère Pence comme l’un des nombreux candidats espérant éloigner les électeurs de l’actuel favori du GOP.

« Ils font tous du bon travail parce qu’ils sont souvent ici, ils se serrent la main, ils regardent les gens dans les yeux et cela fait partie de la bataille », explique Vander Plaats. « Vous devez vous présenter, les gens doivent déterminer si je peux vous faire confiance, et donc je dirais le gouverneur DeSantis, Vivek Ramaswamy, Nikki Haley, Mike Pence, Tim Scott – ils travaillent tous exceptionnellement dur. »

Alors que de nombreux évangéliques de l’Iowa ont déclaré à CBN News ce week-end qu’ils étaient ouverts à quelqu’un d’autre que Trump, le caucus de janvier de l’État sera le premier indicateur officiel de la question de savoir si les électeurs évangéliques quitteront effectivement l’ancien président.