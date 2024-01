L’Iowa va embaucher Tim Lester, ancien entraîneur de Western Michigan, comme coordinateur offensif : sources

L’Iowa embauchera Tim Lester, ancien entraîneur de Western Michigan et analyste principal des Packers de Green Bay, comme coordinateur offensif, ont confirmé plusieurs sources proches du programme. L’Athlétisme le dimanche.

Lester remplace le coordinateur offensif Brian Ferentz, dont le contrat n’a pas été renouvelé après la saison 2023 par la présidente de l’Iowa Barbara Wilson et la directrice des sports Beth Goetz. Brian Ferentz est le fils de l’entraîneur Kirk Ferentz et occupait ce poste depuis 2017.

En six ans comme entraîneur de Western Michigan, Lester a obtenu une fiche de 37-32. De 2018 à 2021, Lester a supervisé une attaque qui se classait chaque année parmi les 35 meilleures à l’échelle nationale en termes d’infractions totales. En 2022, les Broncos ont connu leur première saison perdante sous Lester à 5-7 et un nouveau directeur sportif a licencié Lester. Cette année, Lester, 46 ans, était analyste principal chez les Packers de Green Bay.

Lester a également travaillé comme entraîneur des quarts à Purdue (2016) et Syracuse (2013-15). Cinq matchs après le début de la saison 2014, Lester a pris la relève en tant que coordinateur offensif de Syracuse et a occupé ce poste jusqu’en 2015. Il a été entraîneur au Division III Elmhurst (Illinois) College et a établi plusieurs records de réussite à Western Michigan en tant que collégien de 1996 à 1999.

L’Iowa s’est classé dernier au niveau national en attaque totale la saison dernière avec 234,6 verges par match, le plus faible rendement pour une équipe Big Ten depuis 1984. Mais avec l’une des meilleures défenses du pays, l’Iowa a également terminé 10-4 et a remporté la division Big Ten West. En 2022, les Hawkeyes se sont classés avant-derniers au niveau national en attaque totale avec 251,6.

Football Scoop a été le premier à rapporter la nouvelle.

Ce que Lester apporte à l’Iowa

Lester est certainement un candidat polarisant pour les fans de l’Iowa, qui ont passé les 90 derniers jours à se demander qui remplacerait Brian Ferentz. Lester n’est pas une recrue phare pour le programme et n’était sur le radar que tard dans le processus. Parmi les autres entraîneurs fortement considérés figurent l’ancien entraîneur du Wisconsin Paul Chryst, l’ancien coordinateur offensif de Duke Kevin Johns ainsi que plusieurs autres qui ont discuté du poste avec Kirk Ferentz en cours de route.

Le confort et l’ajustement comptent avec Kirk Ferentz, et Lester le fournit. Les Hawkeyes veulent jouer un football complémentaire construit sur la ligne de mêlée avec un usage intensif des bouts serrés. L’Iowa renvoie les cinq partants d’origine sur la ligne offensive et ramène l’un des meilleurs ailiers rapprochés du pays, Luke Lachey. La familiarité de Lester avec la région du Midwest lui donne un avantage en sachant comment l’Iowa aime jouer et comment il peut l’améliorer au sein de la structure de Ferentz.

Ce que Lester peut faire, c’est construire un nouveau système de passes qui s’est complètement effondré ces dernières années. À Western Michigan, il a utilisé les meilleurs receveurs Skyy Moore et D’Wayne Eskridge et le quart-arrière Kaleb Eleby pour une moyenne de plus de 430 verges offensives totales au cours de quatre saisons consécutives. Ces chiffres sont peu probables dans l’Iowa, mais tout type de coup de pouce devrait aider l’Iowa à lutter pour le tiers supérieur du Big Ten.

(Photo : Harry Comment / Getty Images)